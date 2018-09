President Argentijnse centrale bank stapt op

Luis Caputo, de president van de Argentijnse centrale bank, heeft dinsdag zijn ontslag ingediend bij de Argentijnse president Mauricio Macri. Caputo’s beleid lag regelmatig onder vuur - het land verkeert in een aanhoudende financiële crisis en is in onderhandeling met het IMF over een noodlening. De waarde van de peso is de afgelopen tijd gekelderd.

Het opstappen van Caputo komt als een verrassing; de voormalige minister van Financiën was pas drie maanden in functie. Hij zegt om privéredenen op te stappen, “in de overtuiging dat het nieuwe akkoord met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) het vertrouwen in Argentinië terugbrengt.”

Argentinië verkeert al maanden in een valutacrisis. Het afschaffen van ministeries en de invoering van een exportbelasting moet helpen de noodsituatie af te wenden.

Crisis

President Macri wist het IMF afgelopen maand zo ver te krijgen een lening van 50 miljard dollar (omgerekend ruim 42 miljard euro) eerder uit te keren om de financiële zorgen te bezweren.

De Argentijnse peso is sinds mei in vrije val; de munt heeft een kwart van zijn waarde verloren ten opzichte van de dollar. Het land heeft het IMF nodig om een economische implosie te voorkomen maar weet tegelijkertijd dat het fonds impopulair is.

Het spande er eind augustus om welke munt voorop zou gaan in de wedstrijd ‘slechtst presterende valuta na de Venezolaanse Bolivar’. Overtuigende winnaar, na een reeks dalingen: de peso.

Veel Argentijnen houden het IMF verantwoordelijk voor een crisis uit 2001. Eén op de vijf Argentijnen was tijdens die crisis werkloos terwijl miljoenen in armoede verzandden. Het strenge bezuinigingsbeleid van het IMF werd toen als boosdoener gezien.