Partners Iran-akkoord willen speciaal handelsplatform om sancties VS te ontwijken

De ondertekenaars van het atoomakkoord met Iran kunnen blijven handelen met het land, ook nu de Verenigde Staten zich hebben teruggetrokken uit het akkoord. Dat maakte Europees commissaris Federica Mogherini maandagavond bekend in New York, waar ze is voor de algemene vergaderingen van de Verenigde Naties.

Mogherini sprak met de vertegenwoordigers van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Rusland, China en Iran. Met een speciaal samenwerkingsverband willen die landen ervoor zorgen dat hun zakelijke relaties met Iran geen deuk oplopen door de Amerikaanse sancties die werden ingesteld. Volgens het Witte Huis houdt Iran zich niet aan de afspraken van het atoomakkoord. Daarin werd overeengekomen dat Iran nucleaire faciliteiten zou afbouwen in ruil voor versoepeling van sancties. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de VS teruggetrokken uit het nucleaire akkoord, terwijl de Europese Unie en Rusland daar wel nog mee door willen. In een verklaring noemt de EU het akkoord “een sleutelelement van de wereldwijde inspanningen om nucleaire proliferatie tegen te gaan”.

“We zijn ons ervan bewust dat dit een urgent probleem is en dat we concrete oplossingen nodig hebben”, zei Mogherini over de sancties, na de ontmoeting met de vertegenwoordigers. Het handelsplatform dat de betrokken landen nu willen oprichten, moet onder meer “de betalingen faciliteren die zijn gerelateerd aan de Iraanse export, zoals olie”.

Het nucleaire akkoord met Iran, dat in 2015 werd gesloten, staat deze week in de belangstelling tijdens de VN-vergaderingen in New York. Voor de vergadering van de Veiligheidsraad komende woensdag, die zal worden voorgezeten door Trump, staat ‘non-proliferatie van massavernietigingswapens’ op het programma. Verwacht wordt dat de Verenigde Staten dan ook zullen willen praten over Iran.