Oprichters Instagram nemen ontslag bij moederbedrijf Facebook

De oprichters van Instagram, Kevin Systrom en Mike Krieger, hebben hun ontslag ingediend bij moederbedrijf Facebook. Ze willen hun “nieuwsgierigheid en creativiteit weer ontdekken”, schrijven ze in een gezamenlijke verklaring op hun Instagram-pagina.

Volgens The New York Times zijn Systrom en Krieger van plan ergens in de komende weken het bedrijf te verlaten.

Ze geven verder geen uitleg voor hun vertrek, maar hun aankondiging zou volgen op enkele recente aanvaringen met Facebook-topman Mark Zuckerberg over de strategie van Instagram, stellen bronnen tegen persbureau Bloomberg. Zuckerberg zou zich de laatste tijd dagelijks bemoeien met zijn dochterbedrijf, dat steeds belangrijker wordt voor de toekomst van Facebook. Dat leidde tot frustratie bij de oprichters, aldus Bloomberg.

Crisis bij Facebook

Hun vertrek betekent een nieuwe uitdaging voor Facebook, dat onder vuur ligt vanwege de privacy van gebruikers en in opspraak raakte door het Cambridge Analytica-schandaal. Instagram was altijd het succesverhaal van het sociale mediabedrijf, populair bij jongeren. Maar het vertrek van de topmannen creëert onzekerheid over de app, schrijft The New York Times.

Afgelopen mei maakte de oprichter van WhatsApp, een ander belangrijk dochterbedrijf van Facebook, zijn vertrek bekend. Jan Koum stond bekend als privacy-voorvechter binnen Facebook en zou ontevreden zijn met aanpassingen die het moederbedrijf wilde doorvoeren op het gebied van privacy en databeveiliging bij WhatsApp.

Miljard gebruikers

Systrom en Krieger richtten Instagram op in 2010, twee jaar later kocht Facebook het voor 1 miljard dollar, vlak voor het fotoplatform voor het publiek toegankelijk werd. In hun verklaring schrijven ze:

“We zijn gegroeid van een team met 13 mensen naar meer dan duizend kantoren over de hele wereld, terwijl we producten maakten die gebruikt en gewaardeerd worden door een gemeenschap van meer dan een miljard.”

Systrom en Krieger zeggen “klaar te zijn voor een nieuw hoofdstuk”, wat erop zou kunnen wijzen dat ze iets nieuws willen beginnen. Ze vervolgen: “Om nieuwe dingen te bouwen is het nodig dat we een stap terug doen, begrijpen wat ons inspireert en wat overeenkomt met dat wat de wereld nodig heeft. Dat is wat we van plan zijn.”

Zuckerberg noemde Systrom en Krieger in een verklaring “buitengewone productleiders” en zegt ernaar uit te zien wat ze hierna gaan ontwikkelen.