OM werkt al vijf jaar aan onderzoek naar moord op Ikon-journalisten

Het Openbaar Ministerie is al vijf jaar bezig met strafrechtelijk onderzoek naar de moord op vier Ikon-journalisten in El Salvador in 1982. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van Nieuwsuur maandagavond. Het OM kan verder geen informatie geven over het onderzoek.

De vier journalisten, Koos Koster, Jan Kuiper, Hans Ter Laag en Joop Willemsen, waren in El Salvador om verslag te doen van de burgeroorlog toen ze in een hinderlaag werden gelokt en door het leger werden doodgeschoten. Televisieprogramma Zembla maakte maandag bekend dat het de opdrachtgever van deze moord, Mario Reyes Mena, heeft opgespoord. Mena woont al jaren in de Verenigde Staten en is nooit vervolgd, ondanks dat hij door een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties al 1993 werd aangewezen als opdrachtgever.

In El Salvador gold een amnestiewet, maar deze is twee jaar geleden opgeheven waardoor vervolging in het land weer mogelijk wordt. Volgens Zembla heeft Gert Kuiper, de broer van een van de doodgeschoten journalisten, begin dit jaar in El Salvador aangifte gedaan tegen Mena.

Vervolging

De Tweede Kamer riep het kabinet maandag op om alles in het werk te stellen om Mena voor de rechter te krijgen. Zo schreef D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma op Twitter dat het kabinet “alles moet doen om deze verdachte alsnog voor de rechtbank te krijgen”. Ook VVD-Kamerlid Sven Koopmans noemt het “essentieel [...] dit knappe speurwerk nu leidt tot vervolging van de verdachte”. Minister Grapperhaus (Justitie, CDA) zei maandag inhoudelijk niet verder op de zaak te kunnen ingaan omdat het onderzoek nog loopt.