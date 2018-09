Michael Kors koopt Versace voor ruim 2,1 miljard dollar

Michael Kors neemt het Italiaanse luxe-modehuis Gianni Versace over. Dat heeft het Amerikaanse modebedrijf dinsdag bekendgemaakt. Versace heeft een waarde van ruim 2,1 miljard dollar (ruim 1,8 miljard euro). Met de aankoop van Versace breidt Michael Kors, dat vorig jaar al het Maleisische schoenenmerk Jimmy Choo kocht, zijn luxeconcern verder uit.

De familie Versace krijgt een aandelenpakket van 150 miljoen euro in het moederbedrijf Michael Kors, dat voortaan verdergaat onder de naam Capri Holdings. Het gelijknamige modemerk Michael Kors, onder andere bekend van de handtassen, blijft de naam van de Amerikaanse ontwerper dragen.

Op 31-jarige leeftijd richtte Gianni Versace zijn beroemde modemerk op. In 1978 gaf hij in Milaan en in het Duitse Lippstadt zijn eerste shows. De Italiaanse modeontwerper werd op 15 juli 1997 voor zijn huis in Florida doodgeschoten door seriemoordenaar Andrew Cunanan. Na Gianni’s dood namen zijn zus en broer Donatella en Santo de leiding over het modemerk.