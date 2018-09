Labourcongres stemt tegen Brexitdeals regering

De Britse Labourpartij is tegen elk Brexit-akkoord dat de Conservatieve regering van Theresa May bereikt. Op het partijcongres in Liverpool heeft een grote meerderheid van de leden dinsdag voor een motie met die strekking gestemd. Ook een nieuw referendum over de Brexit behoort voor de partij nu tot de mogelijkheden.

Door de motie liggen wat Labour betreft alle opties op tafel wanneer de premier geen akkoord met Brussel weet te sluiten, of wanneer het Britse parlement zo’n akkoord wegstemt. Labour is de grootste oppostiepartij in het parlement.

Nog een half jaar en dan treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. NRC volgt de weg daarnaartoe. Volg hier de laatste ontwikkelingen rond de Brexit.

Nieuw referendum

Labours voorkeur ging op voorhand uit naar nieuwe parlementsverkiezingen, maar ook een nieuw Brexit-referendum is voor de partij nu een optie geworden.

Alles zit Labour mee, maar de Brexit hangt als een grauwsluier boven het partijcongres. Het uittreden uit de EU is als thema te groot, te polariserend en te dominant voor de partij om tot standpunten te komen die de belangrijkste politieke vragen behandelen.

Keir Starmer, de woordvoerder van de Labourfractie over de Brexit, had dinsdagochtend tegen de BBC al de verwachting uitgesproken dat zijn partij zich achter de motie zou scharen.

Chequers

Mays huidige exitstrategie voor het Verenigd Koninkrijk, volgens haar de enige reële optie, is een compromis waarin de Britten voor hun goederenverkeer afspraken maken om de EU-regels aan te houden. Het huidige vrije verkeer van diensten en personen komt dan wel ten einde.

Het Chequers-plan, vernoemd naar het buitenverblijf van de premier, was vorige week aanleiding voor harde confrontaties tussen May en andere EU-leiders op een informele top in het Oostenrijkse Salzburg. Ook binnen haar eigen Tories stuit het plan op grote weerstand.