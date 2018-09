Kijk mee: verjaardagsfeest Fokke en Sukke in Pakhuis de Zwijger

Vanavond wordt de 25ste verjaardag van Fokke en Sukke gevierd in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Claudia de Breij interviewt makers Jean-Marc van Tol, Bastiaan Geleijnse en John Reid. Cabaretier Micha Wertheim, columnist Marcel van Roosmalen en anderen brengen een ode aan de eend en de kanarie, die sinds 30 augustus 1999 in NRC staan. Hoofdredacteur Peter Vandermeersch modereert de avond.

Volg de avond via deze livestream:



Andere gasten zijn onder meer Ronald Giphart (schrijver), Tommy Wieringa (schrijver en columnist), Thomas van Luyn (cabaretier, acteur, programmamaker en schrijver) en en Kees Moeliker (directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam).

Fokke en Sukke nemen NRC over

Om het jubileum te vieren gaf NRC dinsdag de hele krant aan Jean-Marc van Tol, Bastiaan Geleijnse en John Reid. Ze maakten niet alleen tekeningen bij de stukken, maar namen ook de advertenties onder handen. Bekijk hier het eindresultaat. Coen Verbraak interviewde de geestelijke vaders van Fokke en Sukke.

Inktspotprijs

Vorig jaar wonnen de makers de Inktspotprijs, de prijs voor beste politieke tekening van het jaar voor de prent waarin de eend en de kanarie ‘aanslagmoe’ zijn, gepubliceerd op 28 juli 2016 in NRC.



Lees hier een interview met Van Tol, Geleijnse en Reid van september vorig jaar over het winnen van de Inkspotprijs.