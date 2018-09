Inktspotprijs 2018 naar Tjeerd Royaards

Royaards, wiens werk verschijnt op Joop.nl, in NRC en in buitenlandse publicaties als The Guardian, Der Spiegel en Le Monde, gaf in mei zijn visuele commentaar op de spectaculaire redding van het jongetje dat aan een balkon in Parijs hing. Een jonge migrant uit Mali klom razendsnel langs vier verdiepingen omhoog en redde zo de kleuter. Deze actie van de illegaal in Frankrijk verblijvende Mamoudou Gassama (22) werd gefilmd en miljoenen keren gedeeld op sociale media.

Gassama werd de ‘Spider-Man van het achttiende arrondissement’ genoemd door de burgemeester, hij kreeg een officiële ontvangst van president Macron en hij mocht uiteindelijk in Frankrijk blijven. Dus dat moet je doen om een verblijfsvergunning te krijgen, vroeg tekenaar Royaards zich af. Terwijl al die andere, net zo hopeloze maar onbekende migranten de toegang tot de Europese Unie wordt ontzegd?

,,Begrijp me niet verkeerd”, stelde Royaards in mei in een aantal kranten. ,,Ik gun het deze man van harte dat hij een verblijfsvergunning en een baan heeft gekregen. Maar wat zegt het over andere migranten?” Moeten zij heldendaden verrichten om als mens gezien te worden, aldus Royaards.

Debat op scherp

Deze prent trok direct de aandacht van alle drie de juryleden, vertelde voorzitter Xander van der Wulp, tevens politiek redacteur van de NOS, dinsdag bij de prijsuitreiking in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. ,,In één simpel plaatje zet de winnaar van de Inktspotprijs 2018 het migrantendebat op scherp. Je gaat denken, zonder dat je een conclusie wordt opgedrongen.”

De Inktspotprijs is de jaarlijkse onderscheiding voor de beste politieke tekening van het afgelopen jaar. Het is een initiatief van de Stichting Pers & Prent. Vorig jaar ging de prijs naar Jean-Marc van Tol, John Reed en Bastiaan Geleijnse, de drie makers van Fokke & Sukke. Het was dinsdag de 24ste keer dat de onderscheiding werd toegekend.

De huidige winnaar Tjeerd Royaards is tevens hoofdredacteur van The Cartoon Movement. Dat is een internationaal platform van meer dan vierhonderd politieke tekenaars uit tachtig landen.

De winnende tekening publiceerde Royaards zelf op Twitter. Daar werd de cartoon ruim 48.000 keer gedeeld en 75.000 keer geliked. Op Facebook werd hij nog eens 29.000 keer gedeeld.

Cartoonist Tom Janssen kreeg de tweede prijs voor zijn tekening ‘Geen dividendbelasting’ in Trouw. De derde prijs ging naar Joep Bertrams, ‘De schepping’ in De Limburger.

De overige winnaars



Tweede prijs - Tom Janssen: Geen dividendbelasting (Trouw, 9 november 2017). Rutte-III schaft dividendbelasting af en dat komt voornamelijk ten goede aan multinationals.



Derde prijs - Joep Bertrams: De schepping (De Limburger, 23 juni 2017). De Christenunie maakt formatie mogelijk.



Eervolle vermelding 1 - Mirjam Vissers: Opa Nijpels en de groene VVD (Het Financieele Dagblad, 23 december 2017). Derde kabinet-Rutte heeft milieu omarmd.



Eervolle vermelding 2 - Bas Palsrok: Erdogans Evolution (Twitter, 30 september 2017). Erdogans totalitaire greep dreigt evolutieleer in Turkije te verbannen.



Eervolle vermelding 3 - Pieter Geenen: Mariniers (Trouw, 17 mei 2018). Korps Mariniers wordt verplaatst van Doorn naar Vlissingen. Paniek bij de rode baretten.