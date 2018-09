Grafisch vormgever Anthon Beeke overleden

De bekroonde Nederlandse grafisch vormgever Anthon Beeke is dinsdagmiddag op 78-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. De gevolgen van een herseninfarct werden hem fataal. Dat meldt persbureau ANP.

Lees ook: ‘Een affichemaker moet straatvechter zijn’. Op de dertigste editie van KunstRAI in 2014 was een tentoonstelling van de affiches van Anthon Beeke.

Met zijn provocerende beeldtaal zorgde Anthon Beeke menigmaal voor een relletje, schreef NRC-kunstredacteur Arjen Ribbens in 2011. Zoals Beekes in 1970 uitgebrachte ‘blote meisjes alfabet’.

Poster van de voorstelling Troilus en Cressida door Globe (1981). Ontwerp: Anthon Beeke

En het spraakmakende affiche voor het Shakespearetoneelstuk Troilus en Cressida, waarvoor hij een blote, voorovergebogen vrouw van achter fotografeerde, als de kont van een paard. In 1981 trokken hierdoor burgers met verfkwasten de straat op, om de vagina’s weg te schilderen. Het aanplakbiljet is opgenomen in de collectie van het Stedelijk Museum in Amsterdam.

‘Van slagersjongen tot grafisch ontwerper’

In 2011 verscheen er een documentaire over hem: Anthon Beeke, van slagersjongen tot grafisch ontwerper. Ook doceerde Beeke jarenlang op de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Hij gaf bijvoorbeeld les aan fotograaf Rineke Dijkstra. Hij werkte bij Total Design en had een eigen studio tot 2010. Zijn studio hief hij op vanwege gezondheidsproblemen, nadat hij in 2009 werd getroffen door een herseninfarct.

Veel van zijn ontwerpen vielen in de prijzen. Hij ontving onder meer de H.N. Werkmanprijs (de huidige Amsterdamprijs voor de Kunst), de Grafische Cultuurprijs en de Frans Banninck Cocq Penning van de gemeente Amsterdam. Beeke had een relatie met trendwatcher Lidewij Edelkoort.