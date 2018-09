Gewonden treinongeluk Oss buiten levensgevaar

Het meisje van 11 en de vrouw van 32 jaar die vorige week zwaargewond raakten bij een ongeluk op een spoorwegovergang in Oss zijn buiten levensgevaar. Dat heeft de politie in Oost-Brabant dinsdag bekendgemaakt. De twee zaten aan boord van de elektrische bolderkar die donderdagochtend werd geschept door een trein.

Verdere mededelingen over de toestand van de twee gewonde slachtoffers - bijvoorbeeld of ze bij zijn of blijvend letsel overhouden - wil een politiewoordvoerder desgevraagd niet doen. Wel heeft de familie van de 32-jarige vrouw, die werkte als begeleider van een kinderdagverblijf en de Stint bestuurde, een korte verklaring naar buiten gebracht.

De verslagenheid was groot in Oss, waar vier kinderen in een elektrische bolderkar de dood vonden op een spoorwegovergang. ‘Niet kijken’, riep de eerste man ter plaatse. ‘Dit willen jullie niet zien’

Onze dochter en echtgenote is buiten levensgevaar. Wij willen iedereen bedanken voor de steun en hulp die wij krijgen van familie, vrienden, collega’s, ouders, kinderen, hulpverleners, bekenden en onbekenden. Het is hartverwarmend en het draagt ons in deze moeilijke periode. Onze gedachten gaan tegelijkertijd uit naar de andere gezinnen die hierbij betrokken zijn. Wij wensen hen veel kracht toe.”

Onderzoek

Het onderzoek naar het ongeluk – waarbij vier kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar om het leven kwamen – is volgens de politie nog in volle gang. Conclusies wil ze daarom nog niet trekken. Er wordt met getuigen gesproken, camerabeelden worden bekeken en de Stint waarop de slachtoffers zaten, wordt onderzocht. De fabrikant van het karretje liet maandag weten alle 3.500 exemplaren in Nederland te zullen nalopen.

Deze week wordt de Stichting Treinongeval Oss opgericht, die het geld dat is opgehaald met inzamelingen en veilingsacties na het ongeval gaat beheren en besteden. Op dinsdag stond de teller van al die acties gecombineerd al op ruim 240.000 euro. Aanstaande vrijdag stopt de actie en wordt een eindbedrag bekendgemaakt.