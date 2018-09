Franse oud-premier Valls wil nu in Barcelona aan de slag

Nog maar twee jaar terug was hij premier van Frankrijk. En nu wil Manuel Valls (56) burgemeester worden van Barcelona: een unicum in de Europese politiek. Het Franse parlementslid maakte dinsdagavond bekend in mei kandidaat te zijn om de linkse Ada Colau op te volgen. Valls moet in de zwaar verdeelde hoofdstad van Catalonië het gezicht worden van de unionisten.

De aankondiging hing al even in de lucht: de krant La Vanguardia meldde in april dat de centrumrechtse beweging Ciudadanos (‘Burgers’) hem had gepolst. Sindsdien werd hij vaker in Barcelona gezien dan in Parijs. Hij is kandidaat namens een platform van meerdere partijen en burgergroepen rond Ciudadanos.

Valls is geboren in Barcelona, maar woonde bijna zijn hele leven in Frankrijk. Hij spreekt Spaans en Catalaans, maar heeft sinds zijn twintigste alleen de Franse nationaliteit. Dat is volgens de autoriteiten bij lokale verkiezingen geen belemmering.

Vervreemd van socialisten

Valls’ betrokkenheid bij Catalonië begon vorig jaar rond het illegale referendum over onafhankelijkheid. Op sociale media en in debatten bepleitte hij tegenover de separatisten de Spaanse eenheid. Onafhankelijkheid was voor hem een „illusie” en kon „het einde van Europa inluiden”.

In Frankrijk is Valls sinds de verkiezing van Emmanuel Macron politiek uitgespeeld. Hij trad in december 2016 af als premier om deel te kunnen nemen aan de voorverkiezingen van de Parti Socialiste. Maar hij legde het af tegen de uiterst linkse Benoît Hamon. Met zijn nadruk op veiligheid en ‘republicanisme’ vervreemdde Valls zich al eerder van de socialisten.

Tot woede van de PS stemde hij Macron. Maar dat werd niet beloond met een plek op de kandidatenlijst van diens En Marche!. Nipt wist Valls vervolgens zijn zetel in banlieuestad Évry te behouden, maar meer dan een adviseurschap over Nieuw-Caledonië zat er in de Assemblée niet in. Sinds mei heeft hij zich daar sowieso nog maar vijf keer vertoond. Collega’s spreken van „kiezersbedrog”. Valls kondigde dinsdagavond tijdens een persconferentie aan zijn zetel op te geven.

Platform van unionisten

Ciudadanos haalde in 2017 bij regionale verkiezingen de meeste stemmen. Maar dat zegt weinig over de kansen van Valls in Barcelona. Burgemeesters worden in Spanje niet direct gekozen, zonder steun van het bredere platform van unionisten haalt hij het niet. In een recente opiniepeiling kwam hij niet verder dan 5 procent van de stemmen.

Volgens zijn entourage wil Valls sowieso aan de andere kant van de Pyreneeën blijven. Dit voorjaar strandde zijn relatie met een Franse violiste. Hij is nu samen met een vrouw uit een prominente Catalaanse industriële familie.

Dit stuk is op 25 september om 19:55 geactualiseerd met de informatie dat Valls zijn zetel in de Assemblée opgeeft.