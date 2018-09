Europarlementariërs hoeven geen inzage te geven in vergoedingen

Het Europees Parlement hoeft journalisten geen inzage te geven in de extra vergoedingen die Europarlementariërs elke maand ontvangen. Dat bepaalde het Hof van Justitie van de Europese Unie op dinsdag.

Een groep journalisten uit alle 28 EU-landen vroeg in 2015 gezamenlijk inzage in de financiële documentatie van Europarlementariërs. In Nederland was de NOS betrokken. De journalisten wilden weten hoe de parlementsleden hun onkostenvergoedingen besteden.

Maandelijkse vergoeding

Europarlementariërs ontvangen naast hun salaris maandelijks een vast bedrag van ruim 4.300 euro voor algemene uitgaven. Daarnaast krijgen zij nog extra vergoedingen voor onder andere reizen en hun aanwezigheid bij vergaderingen. Alleen voor de reiskosten die gemaakt worden buiten vergaderingen om moeten de parlementsleden verantwoording afleggen door middel van bonnetjes. Dit gaat om een maximum van ruim 4.200 euro per jaar.

Het Europees Parlement weigerde echter het inzageverzoek van de groep journalisten omdat de gevraagde documentatie ook persoonlijke gegevens zou bevatten. De groep startte vervolgens een procedure bij het Hof, dat nu oordeelt dat het Europarlement in zijn recht staat met de weigering.

Het Hof oordeelde dat de journalisten niet voldoende duidelijk hebben gemaakt waarom het noodzakelijk is dat het Europees Parlement de privacygevoelige informatie verstrekt.