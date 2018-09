Eigenaar zeilschip vervolgd na dodelijk ongeluk met mast

De eigenaar van het zeilschip de Amicitia wordt vervolgd voor dood door schuld. Twee jaar geleden kwamen op het schip in de haven van Harlingen drie toeristen om het leven nadat de mast afbrak. Het Openbaar Ministerie maakte dinsdag bekend dat de eigenaar nalatigheid wordt verweten.

De drie mannen kwamen in augustus 2016 om het leven nadat de mast op het voordek van de historische tweemaster uit 1889 brak. Het gebeurde op het moment dat het schip de haven van Harlingen binnenvoer. Uit onderzoek is gebleken dat er houtrot in de mast zat. Volgens het OM is de eigenaar, die tijdens het ongeluk aan het roer stond, verantwoordelijk voor het onderhoud en daarom wordt hem nalatigheid verweten.

De drie slachtoffers van 19, 43 en 48 jaar oud kwamen alledrie uit de Duitse gemeente Amberg. Ze kwamen terug van een reis op de Waddenzee samen met familie. De behandeling van de strafzaak is gepland op 16 november in Leeuwarden.

Onderzoek

Direct na het ongeluk deed de politie onderzoek en werden de schipper en zijn vrouw verhoord. In oktober 2016 kwam de Duitse evenknie van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid met een tussenrapportage waaruit bleek dat de mast tot in de kern verrot en vochtig was. Dit kwam omdat er op het breekpunt een roestvrijstalen plaat was geschroefd waar water naar binnen kon sijpelen. Op dat punt had de mast nog maar een kwart van de stevigheid die het moest hebben. Ook waren er “niet vakkundige” reparaties uitgevoerd.

Ook de Nederlandse Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) stelde een onderzoek in en concludeerde dat de mast in 2012 voor het laatst was gekeurd. Het schip had bovendien een certificaat ontvangen voor zes jaar, terwijl wettelijk slechts een periode van 2,5 jaar is toegestaan. Tot slot was niet getoetst of het historische schip aan alle moderne eisen voldeed.

De Onderzoeksraad waarschuwde vorig jaar zomer naar aanleiding van dit onderzoek voor “een sectorbreed probleem”. De vraag naar verhuur van historische schepen is flink gegroeid, maar de benodigde professionalisering is achtergebleven. Hierdoor lopen jaarlijks duizenden passagiers gevaar, concludeerde de OVV.