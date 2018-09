‘ECB dwingt Londense ING-handelaren naar EU’

Onder druk van de Europese Centrale Bank (ECB) moet ING een recente verhuizing van handelaren naar Londen deels terugdraaien. Dit meldde Het Financieele Dagblad maandag. Zo’n honderd handelaren zijn de voorbije twee jaar verhuisd vanuit Amsterdam en Brussel naar Londen, een operatie waarmee de bank honderden miljoenen wilde besparen. Maar vanwege de Brexit eist de ECB dat ING en andere banken uit de eurozone hun activiteiten in Londen terugschroeven. Wanneer het Verenigd Koninkrijk uit de EU treedt en wellicht zijn toegang tot de Europese markten verliest, moeten de banken van de ECB vanuit EU-lidstaten hun diensten kunnen blijven verlenen.

Een woordvoerder van de ECB onthoudt zich tegenover NRC van commentaar. ING zegt bij monde van een voorlichter dat de bank „continu in gesprek is met de ECB”. De mogelijke gevolgen van de Brexit „maken daar deel van uit”. Volgens de zegsman is het besluit om dealing rooms te „centraliseren” in Londen destijds genomen om redenen van „efficiency” en omdat er meer „dealingtalent” in Londen te vinden is. Volgens het FD moet mogelijk de helft van de handelaren nu terug naar de eurozone. Daarbij zou niet alleen Amsterdam, maar ook Frankfurt als locatie de ronde doen. Amsterdam heeft als nadeel dat Nederland striktere bonusregels kent dan de rest van de EU.

Bronnen binnen en buiten ING spreken volgens het FD van „mismanagement”. De bank nam de beslissing in oktober 2016, na het Brexit- referendum van juni dat jaar. Veel banken maakten juist de omgekeerde beweging. Royal Bank of Scotland bijvoorbeeld wil een deel van zijn activiteiten overbrengen naar Amsterdam. Deutsche Bank verkleint, eveneens onder druk van de ECB, zijn zakenactiviteiten in de City en verplaatst deze naar thuisbasis Frankfurt.

‘Derde land’

De ECB heeft al eerder gewaarschuwd dat na de Brexit nieuwe risico’s in de bedrijfsvoering van banken kunnen ontstaan. Banken zouden proberen uit financiële overwegingen zoveel mogelijk risicomanagement en handel in financiële producten in de Londense City te houden – ook de handel voor klanten in het eurogebied. De ECB ziet daar niks in en eist van banken dat ze voor dat soort activiteiten ook binnen de EU volwaardige vestigingen hebben. Het VK geldt na de Brexit, gepland voor 29 maart 2019, als ‘derde land’, net als bijvoorbeeld de VS.

Eerder deze maand besloot Deutsche Bank onder druk van de ECB honderden miljarden euro’s op zijn balans in Londen te verplaatsen naar Frankfurt, volgens berichtgeving in de Financial Times. Ook de clearing-afdeling - het afhandelen van handel in onder meer derivaten - van Deutsche Bank gaat voor een groot deel naar Frankfurt. Die stad lijkt tot nu toe als financieel centrum het meest te profiteren van de Brexit.