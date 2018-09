DSW verhoogt zorgpremie, maar minder dan verwacht

Zorgverzekeraar DSW verhoogt de premie voor een basisverzekering volgend jaar met 4,50 euro per maand naar 112 euro. Dat is minder dan waar het kabinet eerder rekening mee hield. Dat maakte de verzekeraar dinsdag bekend. DSW is traditioneel de eerste verzekeraar die de premies voor het nieuwe jaar bekendmaakt en blijkt vaak een goede indicator voor de prijsontwikkelingen van zorgpremies.

Volgens de zorgverzekeraar heeft de premiestijging te maken met een toename van de loon- en zorgkosten, de overheveling van de wijkverpleging naar de zorgverzekeringswet, de verhoging van het lage btw-tarief en het toenemend gebruik van dure, specialistische geneesmiddelen.

Verwachting kabinet

Het kabinet hield rekening met een stijging van zo’n 10 euro per maand waarmee de zorgpremie jaarlijks op 1.432 euro zou uitkomen. DSW blijft daar met 88 euro onder omdat ze verwachten dat de kosten volgend jaar lager zijn dan waar het ministerie vanuit ging. Ook laat de verzekeraar weten meer reserves af te bouwen dan het kabinet inschatte. DSW houdt het verplichte eigen risico op 375 euro per jaar.

Vorig jaar daalde de premie bij DSW nog met 6 euro per maand. Ook het eigen risico werd toen met 10 euro verlaagd.