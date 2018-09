‘Defensie beschermt personeel onvoldoende tegen chroom-6’

Defensie biedt nog steeds onvoldoende bescherming aan de medewerkers die het grootste risico lopen om in aanraking te komen met chroom-6. Dat meldt Nieuwsuur dinsdagavond op basis van interne documenten.

In 2014 werd bekend dat het defensiepersoneel jarenlang mogelijk ziek was geworden door chroom-6 ziek in grondverf van militair materieel dat op NAVO-locaties opgeslagen en onderhouden werd. Nederland was verantwoordelijk voor de inrichting en zorg, en het was al sinds 1973 duidelijk dat er risicovolle stoffen in de gebruikte verf zaten. Chroom-6 kan leiden tot longkanker, neus- en bijholtekanker, maagkanker, astma en andere aandoeningen.

Interne documenten

Uit de documenten in handen van Nieuwsuur zou blijken dat medewerkers nog steeds in hogere mate blootstaan aan chroom-6 dan wettelijk is toegestaan. Dit gebeurt ondanks dat Defensie zegt dat er voldoende beschermingmaatregelen genomen worden. Uit een rapport van april 2018 blijkt volgens Nieuwsuur dat Defensie de beschermingsmaatregelen niet altijd goed naleeft. Daardoor schiet de bescherming tekort en loopt personeel gevaar.

Ook intern stelt Defensie dit vast, blijkt uit een rapport van begin dit jaar. Nieuwsuur citeert uit dat rapport: “Er wordt niet voldaan aan belangrijke bepalingen in wet- en regelgeving ten aanzien van het veilig werken met kankerverwekkende stoffen zoals chroom-6.” Onder andere personeel dat vliegtuigonderdelen onderhoudt wordt onvoldoende beschermt, stelt het actualiteitenprogramma.

De interne documenten verkreeg Nieuwsuur via jurist Ferri van de Nadort, die ze in bezit kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).