Coalitie kritisch op rechtsbijstandsplan minister Dekker

Binnen de coalitie is forse kritiek op het plan van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) om te bezuinigen op de rechtsbijstand door rechtsgebieden uit te sluiten. Dekker overweegt onder meer om zaken in het civiel- en bestuursrecht uit te sluiten van door de overheid gesubsidieerde rechtshulp. Dat gaat in tegen het regeerakkoord, waarin is afgesproken dat bij een „herziening” van de rechtsbijstand geen rechtsgebieden mogen worden geschrapt. Kamerleden van coalitiepartijen CDA, D66 en VVD benadrukken dat Dekker zich aan het regeerakkoord moet houden.

Dinsdag publiceerde NRC uit het plan van Dekker, waaruit blijkt dat het kabinet wil bezuinigen op het stelsel van rechtsbijstand omdat het nu te duur zou zijn – ruim 400 miljoen euro per jaar. Het uitsluiten van rechtsgebieden zou volgens Dekker tientallen miljoenen euro’s besparen. Om het stelsel „houdbaar” te houden moeten mensen voortaan meer zélf betalen en meer zelf regelen. Het „probleemoplossend vermogen van mensen” moet worden vergroot, staat in een voor de ministerraad bestemde notitie beschreven.

Kleine portemonnee

„Dat zou onacceptabel zijn”, aldus Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen (D66). „De toegang tot het recht voor mensen met een kleine portemonnee moet bij gegarandeerd blijven in de plannen.” Ook volgens CDA’er Chris van Dam is het „knetterhelder” wat er in het regeerakkoord staat. Van Dam: „Ik vertrouw erop dat Dekker zich in zijn definitieve plannen aan het regeerakkoord houdt.”

Volgens Michiel van Nispen van oppositiepartij SP staat met de plannen „het fundament van de rechtsstaat” onder druk. „Dat de toegang tot het recht beperkt dreigt te worden, is onaanvaardbaar.” Hij wil dat Dekker zijn voorlopige plannen nu al naar de Tweede Kamer stuurt, zodat erover gedebatteerd kan worden. Dat gaat niet gebeuren, want Van Nispen krijgt geen steun van de coalitie, die de definitieve plannen van Dekker wil afwachten. Die komen naar verwachting later dit najaar.