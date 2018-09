Brits kabinet: ‘Geen aparte status voor EU-migranten’

'Geen aparte status voor EU-migranten'

Nadat het Verenigd Koninkrijk in maart volgend jaar uit de EU is gestapt, moeten migranten uit de Unie te maken krijgen met dezelfde immigratieregels als die van daarbuiten. Daarover is de regering van premier May het unaniem eens geworden, meldt de BBC op basis van bronnen.

Het nieuwe beleid dat May wil gaan voeren zou migranten niet meer op hun afkomst beoordelen, maar op hun kwaliteiten. May wil hoe dan ook niet langer onbegrensd migranten uit Europa toelaten, schrijft de publieke omroep. Het akkoord volgt op een rapport van het onafhankelijke Migration Advisory Committee (MAC), waar ook de grootste oppositiepartij Labour achter stond.

Migratie was een belangrijk onderwerp tijdens de campagne voorafgaand aan het Brexit-referendum, waar name het Brexit-kamp op bleef hameren. Migranten uit vooral Oost-Europa zouden drukken op de sociale zekerheid en lonen van de Britten en pakken banen af. Het tegendeel is waar, concludeert het MAC-rapport (PDF). EU-migranten dragen netto zelfs meer bij aan de schatkist in het Verenigd Koninkrijk, dan dat ze kosten.

Het nieuwe migratiemodel schrijft volgens de BBC dan ook voor dat het Verenigd Koninkrijk immigratie-aanvragen van waar ook ter wereld hetzelfde beoordeeld.