Bondskanselier Oostenrijk wijst plan af om media van informatie te onthouden

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz zegt niets te zien in een voorstel van de radicaal-rechtse coalitiepartij FPÖ om de informatievoorziening voor bepaalde media aan banden te leggen. De christendemocraat noemde het voorstel dinsdag onacceptabel, zo schrijft persbureau Reuters.

Twee landelijke Oostenrijkse kranten publiceerden maandag passages uit een email van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin wordt voorgesteld de informatievoorziening aan bepaalde media te reduceren tot “wat absoluut noodzakelijk” is. De twee kranten Kurier en Der Standard worden samen met het tijdschrift Falter beschuldigd van “eenzijdige en negatieve berichtgeving” over het ministerie en de politie. Het ministerie gaf in de mail geen voorbeelden om de beschuldiging te onderbouwen.

De radicaal-rechtse FPÖ beschuldigt kritische media vaker van vooringenomen berichtgeving. Het ministerie, dat de authenticiteit van de mail bevestigt, wordt bestuurd door de radicaal-rechtse coalitiepartij.

Beschuldigingen

Bondskanselier Kurz reageerde fel op de berichtgeving. “Elke beperking van de persvrijheid is onaanvaardbaar”, schreef hij in een verklaring. “Het uitsluiten of boycotten van een aantal media kan niet plaatsvinden in Oostenrijk (…) Dat geldt voor iedereen die verantwoordelijk is voor de afdeling communicatie op alle ministeries en alle openbare instellingen.”

De conservatieve christendemocratische partij ÖVP vormde in december een regering met de extreemrechtse en eurosceptische FPÖ. Deze partij bestuurt de ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Defensie.

Begin januari kreeg FPÖ-minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl veel kritiek te verduren nadat hij een opmerking had gemaakt over het “concentreren van asielzoekers op één plek”. Deze term zou te zeer verbonden zijn met de term concentratiekamp. Kort daarna leidde de formatie van de nieuwe regering tot grote protesten omdat deze racistisch en fascistisch zou zijn.