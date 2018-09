Bij rechtshulp geldt het regeerakkoord niet meer

Veel nieuws dat individuele koopkracht kan drukken: de rechtshulp wordt minder en de crèche duurder. Knapen leidt het CDA in de senaat. En Pechtold vlucht niet naar Utrecht.

RECHTSBEZUINIGING: Uit een naar NRC gelekt conceptplan van Sander Dekker blijkt dat hij het stelsel van de rechtsbijstand drastisch wil hervormen. Rechtsgebieden kunnen worden uitgesloten van door de overheid gesubsidieerde rechtshulp, de rol van advocaten wordt kleiner en mensen moeten meer zelf gaan betalen. Alleen in straf- en asielzaken zou een door de overheid vergoede advocaat nog gegarandeerd worden, in het civiel en bestuursrecht niet. Bij echtscheiding, ontslag of schulden moeten “oplossingen die de private markt heeft ontwikkeld” uitkomst bieden. De VVD-minister van Rechtsbescherming gaat daarmee in tegen het regeerakkoord, dat beloofde geen gebieden uit te sluiten van rechtsbijstand.

BABYVERHOGING: Nog zo’n maatregel ‘dure dingen voor de mensen’ vlak na de vrolijke koopkrachtplaatjes van Prinsjesdag. In het AD waarschuwt de Brancheorganisatie Kinderopvang dat het beleid om komend jaar een crèchemedewerker per drie in plaats van vier baby’s te verplichten gezinnen vele honderden euro’s gaat kosten. De verhoging van de kinderopvangtoeslag zou de kostenstijging van 7 procent niet dekken.

HERSTELVRIJBRIEF: In Groningen trekt het kabinet de verantwoordelijkheid juist naar zich toe. Eric Wiebes geeft de Nationaal Coördinator Groningen een vrijbrief om het herstellen van huizen in het aardbevingsgebied zo snel mogelijk te hervatten, meldt Trouw. De VVD-minister van Economische Zaken zegde toe dat het Rijk zorgt dat alle kosten worden betaald, zonodig door de overheid zelf. Bovendien gaat in plaats van de NAM het Staatstoezicht op de mijnen voortaan vaststellen welke woningen onveilig zijn. In totaal moeten waarschijnlijk zo’n 9.500 huizen versterkt worden, maar welke dat precies zijn blijft voor veel bewoners nog onduidelijk. Wiebes meldt dat er één loket komt voor alle vormen van aardbevingsschade. Hij laat een onafhankelijke commissie adviseren over de regeling voor waardedaling van woningen.

JIHADRELATIVERING: Het al dan niet extremistische karakter van door Buitenlandse Zaken gesponsorde groeperingen in Syrië staat donderdag op de agenda in de Tweede Kamer. Buiten Nederland wordt de ophef nauwelijks begrepen. De Brits-Amerikaanse Syrië-expert Charles Lister noemt de suggestie dat rebellen die tot voor kort niet-militaire steun van Nederland kregen jihadistisch zouden zijn: “Ronduit beledigend voor jongens die juist aantoonbaar en keihard tegen jihadisten hebben gevochten. Jabhat al-Shamiya streefde altijd naar een democratisch Syrië.” Die groep is door het OM als salafistisch en jihadistisch bestempeld. Oud-VS-diplomaat Robert Ford zegt dat zij misschien met aan Al-Qaeda gelieerde concurrenten optrokken, maar “incidenteel of in het heetst van de strijd samenwerken is niet hetzelfde als ideologisch samensmelten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten we samen met de Sovjets. Ik denk niet dat iemand Eisenhower of Roosevelt ziet als communisten.”

GENERATIEKLOOF: Senator Ben Knapen (67) is door het CDA-partijbestuur voorgedragen om Elco Brinkman (70) volgend jaar op te volgen als lijsttrekker/fractievoorzitter in de senaat, waar de dubbele petten weer ter discussie staan. Partijleider Sybrand Buma roemt Knapen (ex-staatssecretaris, ex-Europese Investeringsbank, ex-NRC) om zijn “grote ervaring en bekendheid”. In het NRC-interview waarin Brinkman zijn vertrek aankondigde zei hij te willen “plaatsmaken voor een nieuwe generatie”.

NO ESCAPE: Het gerucht ging dat het Alexander Pechtolds uitvlucht uit Den Haag zou zijn, maar de D66-leider wordt niet de nieuwe commissaris van de koning in Utrecht. Dijkgraaf Hans Oosters (PvdA) is door de Provinciale Staten voorgedragen om Willibrord van Beek (VVD) per 1 februari op te volgen. Ook Gelderland en Noord-Holland zoeken trouwens een nieuwe commissaris.

QUOTE VAN DE DAG:

“Dan houdt iedereen zijn eigen stoep schoon en bereik je niet wat je wilt bereiken en waarmee je als Nederland ook in de rest van de wereld iets kunt betekenen. Je sust nu alleen het nationale klimaatgeweten.”

VNO-NCW-voorman Hans de Boer waarschuwt in het FD dat een Klimaatakkoord gesplitst in verschillende ‘tafels’ niet werkt. De grootste winst zou volgens hem te boeken zijn door juist over de grenzen van sectoren als industrie, landbouw en mobiliteit heen te kijken.