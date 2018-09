Appen op de fiets vanaf juli 2019 verboden

Er komt een algeheel verbod in het verkeer op het gebruik van mobiele elektronische apparaten, zoals mobieltjes, laptops of muziekspelers en camera’s. Het gebruik van mobieltjes is sinds 2002 al verboden voor het gemotoriseerd verkeer (auto’s, brommers, motors). Maar dat verbod geldt vanaf 1 juli 2019 ook voor fietsers, trambestuurders en gehandicapten in voertuigen zonder motor.

Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Sinds 2002 is het al verboden om achter het stuur een mobieltje vast te houden.

Hoe gevaarlijk is de smartphone in het verkeer?

Ook de handhaving wordt vereenvoudigd. Als de politie iemand achter het stuur betrapt met een mobieltje in zijn hand, hoeft die persoon niet te worden aangehouden, maar volstaat registratie van zijn kenteken en wordt de boete verder digitaal afgehandeld.

Eenvoudige handhaving

Volgens de politie is ook het verbod voor fietsers eenvoudig te handhaven omdat het zichtbaar is als een fietser zijn mobieltje gebruikt. Volgens Van Nieuwenhuizen zijn fietsers zich over het algemeen bewust van de risico's van bellen of appen in het verkeer. Maar de verleiding om het toch te doen, zijn te groot, zo schrijft ze in een toelichting op de wetswijziging. "Fietsers die met hun telefoon bezig zijn lopen een groter risico op een ongeval. Zij zijn cognitief en visueel afgeleid", schrijft ze.

Voor de uitbreiding van het verbod bestaat volgens Van Nieuwenhuizen een groot maatschappelijk draagvlak. Bovendien wil ze een norm stellen: "Als je een voertuig in het verkeer bestuurt, wat voor voertuig dat ook is, dien je geen mobiel elektronisch apparaat vast te houden." Uit onderzoek blijkt volgen de minister niet dat er op dit moment veel fietsers ernstig gewond raken of overlijden door telefoongebruik op de fiets: "Maar elk door appen of bellen op de fiets veroorzaakt ongeval is er een te veel."