Annemiek van Vleuten prolongeert wereldtitel tijdrijden

Annemiek van Vleuten (35) heeft dinsdag voor het tweede jaar op rij de wereldtitel tijdrijden op haar naam geschreven. Ze ging in het Oostenrijkse Innsbruck als laatste van start en reed het parcours van 27 kilometer in 34.25 minuten uit, 28 seconden sneller dan nummer twee Anna van der Breggen.

Als kopvrouw van Mitchelton-Scott zette Van Vleuten in Oostenrijk de kroon op het beste seizoen uit haar loopbaan. Ze won onder meer La Course, de Ronde van Italië en de Boels Ladies Tour.

Oranje boven

Haar twee voornaamste concurrenten Ellen van Dijk (wereldkampioen tijdrijden in 2013), Anna van der Breggen (zilver in 2017 achter Van Vleuten) maakten het Nederlandse podium compleet. Van der Breggen kwam binnen in 34.54 minuten. Van Dijk was met een tijd van 35.50 minuten een fractie van een seconde langzamer. Lucinda Brand, de vierde Nederlandse deelneemster, eindigde als zesde in het eindklassement.

Het Nederlandse succes kwam volgens wereldkampioen Van Vleuten voor een deel tot stand door de inzet van wielerbond KNWU: “Jaren geleden is de bond begonnen met trainingskampen in de winter in Zuid-Afrika”, zei ze tegen persbureau ANP. “Daar is wellicht de basis gelegd.”