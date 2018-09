André Postema blijft voorzitter ondanks examenrel Maastricht

De deze zomer in opspraak geraakte bestuursvoorzitter van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs André Postema mag nog zeker twee jaar in functie blijven. De Raad van Toezicht van de onderwijskoepel kondigde dinsdag aan zijn contract, dat 1 november afloopt, te verlengen.

De positie van Postema kwam onder druk te staan nadat in juni de eindexamens van alle 354 leerlingen van VMBO Maastricht ongeldig werden verklaard omdat het grootste deel de schoolexamens nog niet had afgerond. De vmbo-school is onderdeel van LVO. Politici en ouders van leerlingen eisten het vertrek van Postema, die zij verantwoordelijk hielden voor de chaos op de Maastrichtse school.

Lees ook dit profiel van Postema: Bestuurder Postema dendert altijd door

Jan Schrijen, voorzitter van de Raad van Toezicht van LVO, gaat in een persverklaring in op de ophef.

“Uiteraard kent de Raad van Toezicht de publieke en politieke discussie over zijn positie. Daar staat tegenover dat de Raad van Toezicht de overtuiging heeft dat juist in deze woelige periode zijn ervaring en kennis van de totale organisatie van LVO van grote betekenis is.”

Fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer

Twee andere LVO-bestuurders stapten op in nasleep van de examenperikelen. Postema gaf zijn voorzitterschap op van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. LVO meldt dat meerdere onderzoeken lopen naar hoe het mis kon gaan op de Maastrichtse school. Op basis van die onderzoeken zal het later nog oordelen over de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het debacle.

Van de 354 leerlingen die in juni te horen kregen dat hun examens ongeldig waren, zijn 243 leerlingen vorige maand alsnog geslaagd na het maken van een hersteltoets. 42 leerlingen kregen hun diploma zonder opnieuw een toets te hoeven maken.

LVO telt 23 scholen op 30 locaties, met meer dan 2.600 medewerkers en 26.000 leerlingen verspreid over heel Limburg.