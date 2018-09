Nog geen Benelux-klimaatakkoord, want de Belgen blijven in gebreke

Het persbericht lag al klaar, de drank stond koud voor de receptie, en toch liep de ondertekening van scherpere klimaatdoelen door de Benelux maandag mis. De schuldige: België.

Sinds begin dit jaar zijn tussen België, Nederland en Luxemburg gesprekken gaande om ambitieuzere klimaatdoelen na te streven dan afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs in 2015: de zogenaamde Talanoa-dialogen, die ook tussen meerdere andere landen zijn aangevangen. Maandag zou op de Nederlandse ambassade in Brussel een laatste discussiedag worden afgesloten met de ondertekening van een „verstrekkende” verklaring, aldus de woordvoerder van de Nederlandse ambassade.

Maar het ging niet helemaal als gepland. De Belgische minister van Energie Marie Christine Marghem, van de Franstalige partij MR, kwam niet opdagen. Ze had er een goede reden voor: in november zal maar één van de zeven kerncentrales in België draaien, terwijl het land sterk afhankelijk is van kernenergie. Marghem moest in alle haast een oplossing zoeken om te zorgen dat België deze winter nog wel stroom heeft.

Vlaamse partijen not amused

In plaats van dat een plaatsvervanger de Talanoa-ondertekening zou zetten, besloot België op het laatste nippertje niet mee te doen. De Vlaamse partijen in de regering zijn namelijk not amused, bleek ter plekke: ze zouden te laat zijn ingelicht over de verklaring. Pas donderdag kregen ze de tekst te zien. Opmerkelijk, want de dag lag al een hele tijd vast. „Dit is geen vodje papier. Het blijven internationale akkoorden, die ga je niet rap rap ondertekenen”, zegt een bron van coalitiepartij N-VA in De Morgen.

Maandag werd uiteindelijk een vagere en kortere intentieverklaring ondertekend. „Jammer”, vindt de Nederlandse ambassade-woordvoerder. Al is er „goede hoop” alsnog tot een overeenkomst te komen. De intentie een verstrekkender verklaring te ondertekenen staat nog altijd, maar een nieuwe datum is niet bekend. De woordvoerder van minister Marghem ontkent in De Morgen dat er een probleem is. Er komt volgens haar in de komende weken een verklaring „die meer uitgewerkt zal zijn”. De minister moet zich dinsdag verantwoorden voor de Kamer.