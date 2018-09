Zeiler gered na twee dagen op zee met gebroken mast

Twee dagen lang was de zwaargewonde Abhilash Tomy duizenden kilometers verwijderd van de bewoonde wereld. De Indiase zeiler deed mee aan de Golden Globe Race toen zijn mast midden op de Indische Oceaan afbrak tijdens een zware storm. Tomy raakte zwaargewond en was toegewezen aan zijn kajuit, zijn lot aan de hulpdiensten.

Golden Globe Race Beruchte zeilwedstrijd

De Golden Globe Race is een zeilwedstrijd waarbij achttien solozeilers 30.000 mijl varen. De wedstrijd begon op 1 juli in het Franse Les Sables-d’Olonne, waar de zeilers uiteindelijk ook moeten terugkeren. De route loopt langs de Zuid-Afrikaanse Kaap de Goede Hoop, de Australische Kaap Leeuwin en de Chileense Kaap Hoorn.

Het begon vrijdag, toen een wilde storm over de oceaan raasde. De golven bereikten vijftien meter hoogte, er werden windstoten tot 130 kilometer per uur gemeld. De weinige boten die op zee voeren, liepen vol met water. Deuren, gieken en masten braken af. Zo ook bij Tomy. Met een satelliettelefoon sms’te hij het reddingsteam van de Golden Globe Race.

“OMGESLAGEN. ONTMAST. ZWARE RUGBLESSURE. KAN NIET OPSTAAN. NOODSIGNAAL GEACTIVEERD. KAN NIET LOPEN. MISSCHIEN BRANCARD NODIG.”

Meest afgelegen plek ter wereld

De hulporganisaties gaan onmiddellijk aan de slag om het schip te lokaliseren. De Thuriya blijkt op zo’n 1.860 zeemijl (ruim 3.400 kilometer) voor de kust van de Australische stad Perth te liggen: een van de meest afgelegen plekken ter wereld. Al snel komt een tweede bericht van Tomy binnen.

“KAN TENEN NIET BEWEGEN. KAN NIET ETEN, DRINKEN. MOEILIJK OM NOODPAKKET TE BEREIKEN.”

De Golden Globe Race-organisatoren werken samen met de Australische marine en een noodhulporganisatie aan een reddingsoperatie. Er blijkt een Frans inspectieschip in de buurt van de Thuriya te varen, dat toezicht houdt op de visserij in het gebied. Het schip wordt benaderd met de vraag of ze naar Tomy kan varen. De Indiër sms’t ondertussen over zijn toestand.

“BLIKKEN ICETEA GEZEULD. DRINK DAT. CONTINU AAN HET BRAKEN. BORST BRANDT.”

Zonder moderne apparatuur

Het Franse schip zegt toe om naar Tomy te gaan. Maandagochtend bereikt zij eindelijk de plek waar de Thuriya drijft. De Indiër blijkt zwaargewond, maar is nog aanspreekbaar. Wat hij precies heeft is nog onduidelijk, vermoedelijk heeft hij in elk geval een zware rugblessure opgelopen. Hij wordt overgeheveld in de Franse boot en naar het eiland Amsterdam gebracht, waar een dokter hem zal onderzoeken.

De Golden Globe Race werd slechts eenmaal eerder gevaren, tussen 1968 en 1969. Toen kwam alleen de beroemde zeiler Robin Knox-Johnston over de finish. De race werd berucht omdat alle andere deelnemers afvielen en een zeiler zelfmoord pleegde op het water.

De race moet anno 2018 zoveel mogelijk lijken op de reis van Robin Knox-Johnston. Daarom zijn hulp van buitenaf en moderne apparatuur verboden. Gelukkig voor Tomy mochten satelliettelefoons als enige wel mee.

Abhilash Tomy kwam letterlijk midden op de oceaan vast te zitten.