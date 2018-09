Lopend over het Stadionplein in Amsterdam wil ik een jongen passeren, die zittend op zijn fiets nog even snel zijn gevallen mobiel wil oprapen. Hij raakt uit balans, verliest ook zijn beurs en komt met zijn spullen onder zijn fiets terecht.

Terwijl hij snel probeert op te staan, zeg ik geruststellend: „In ieder geval heb je je leeftijd mee!”

Hij reageert met: „Mag ik nog even iets zeggen? Ik ben geheel de weg kwijt en weet niet hoe ik het zoeken moet! Ik ben dan ook zó ontzettend verliefd! Heeft u dat vroeger ook gehad?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl