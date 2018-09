Weblog GeenStijl verder als zelfstandig bedrijf

De hoofdredactie van GeenStijl neemt het weblog over van de huidige eigenaar TMG/Mediahuis. Hoofdredacteur Marck Burema en adjunct Bart Nijman worden de nieuwe eigenaars. Ook de vier overige redacteuren en een moderator maken de overstap naar het nieuwe bedrijf. De populaire video-zustersite Dumpert maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst.

Een woordvoerder van TMG zegt dat GeenStijl niet langer past binnen de toekomstplannen van het mediaconcern. „We willen ons richten op de merken die een breed publiek bedienen, en daar past GeenStijl niet tussen.” TMG wil niet ingaan op financiële details van de deal.

Het verkoopproces werd dit voorjaar in gang gezet. Onbekend is hoeveel geïnteresseerden er waren. „Uithuwelijken aan een andere koper of uitgever was voor ons geen optie waarop de sympathieke TMG-CEO Marc Vangeel met het lumineuze idee kwam: waarom doet u het niet zelf?”, schrijft het weblog in een reactie.

GeenStijl en Dumpert zijn de laatste jaren vaak in opspraak geraakt. In mei 2017 riepen ruim honderd vrouwen uit de media adverteerders op de sites te boycotten, vanwege de verspreiding van seksistische teksten. Ook zouden de sites „elke journalist of opiniemaker die het waagt hen te bekritiseren” intimideren. Zo vroeg adjunct Nijman de ‘reaguurders’ van GeenStijl over een kritische Volkskrant-journaliste: „Zou u haar doen?”, waarna de journaliste werd bedolven onder kwetsende reacties. Na de oproep tot een boycot kregen de auteurs van het opiniestuk doodsbedreigingen van GeenStijl-lezers.

Weldenkend mens

Topman Gert Ysebaert zei na de controverse dat hij geen rol zag weggelegd voor de opiniesite binnen uitgeverij Mediahuis, sinds december volledig eigenaar van TMG. „Ieder weldenkend mens moet tegen dit soort teksten zijn”, aldus Ysebaert in de Volkskrant.

Hoe GeenStijl er financieel voor staat wil TMG niet zeggen. Wel laat het bedrijf weten dat de boycot impact heeft gehad op de advertentie-inkomsten van de site. Tegelijk kunnen zowel Dumpert als GeenStijl volgens de woordvoerder „vanwege hun expertise in het aanspreken van jongemannen nog steeds rekenen op belangstelling van verschillende adverteerders”.

Een advertentie-inkoper bij een groot mediabureau vertelde onlangs tegen NRC dat veel merken gehoor hebben gegeven aan de boycot door GeenStijl op een ‘blacklist’ te zetten, een lijst die adverteerders gebruiken om sites uit te sluiten waarop ze hun reclame niet willen tonen, zoals gok-en pornosites. Mede-oprichter Ambroos Wiegers zei tegen deze krant: „GeenStijl staat er slechter voor dan een jaar geleden. Er staan alleen nog B-adverteerders op.”