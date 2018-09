Trump blijft kandidaat Kavanaugh verdedigen

Trump blijft Kavanaugh verdedigen: 'Ik zal hem blijven steunen'

President Trump blijft stellig rechter Brett Kavanaugh verdedigen, ondanks een tweede aantijging van seksueel wangedrag door de kandidaat voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. "Rechter Kavanaugh is een voortreffelijk persoon. Ik zal hem blijven steunen", zei de president voorafgaand aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York volgens persbureau AP.

The New Yorker schreef zondagavond over een tweede aantijging jegens de rechter. De nu 53-jarige Deborah Ramirez stelt dat Kavanaugh zijn geslachtsdeel in haar gezicht zou hebben gedrukt tijdens hun studententijd. Donderdag zal de eerste vrouw die naar voren trad, Christine Blasey Ford, in het openbaar getuigen tegenover de Amerikaanse Senaat. Zij zegt dat Kavanaugh haar op de middelbare school probeerde te verkrachten. Zij was toen vijftien jaar oud, hij zeventien. Kavanaugh ontkent de aantijgingen categorisch.

De beschuldigingen tegen Kavanaugh zijn "volledig politiek", benadrukt president Trump nu. Afgelopen vrijdag zette hij al vraagtekens bij het feit dat Ford nu pas naar voren is getreden met haar verhaal. Kort daarna begonnen vrouwen op Twitter hun ervaringen van seksueel misbruik of verkrachting te delen met de hashtag #WhyIDidntReport.

