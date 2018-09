The Presidential Podcast 58: De jongeheer Brett

Een middelbare schoolgenoot beschuldigt hem van aanranding, een medestudente aan Yale zegt op onaangename manier kennis te hebben gemaakt met de jongeheer Brett. Gaat de Heilige Graal van de Republikeinen in rook op? NRC-correspondent Bas Blokker en VPRO-presentator Chris Kijne overzien het slagveld. Waar ze óók de baas van het Rusland-onderzoek Rod Rosenstein nog tegenkomen.

