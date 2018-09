Stint laat al zijn elektrische bolderkarren onderzoeken

De fabrikant van de elektrische bolderkar waarin de kinderen zaten die vorige week in Oss verongelukten, laat al zijn exemplaren in Nederland controleren op veiligheid. Het gaat om 3.500 voertuigen waarvan vanaf maandag onder meer onderdelen vervangen zullen worden.

Dat kondigde bolderkarmaker Stint zondag aan op zijn website. Bij het ongeluk in Oss kwamen afgelopen donderdag vier kinderen om het leven toen de Stint waarin zij zaten door onbekende reden op het spoor belandde en werd aangereden door een trein. De bewaakte spoorwegovergang was op dat moment gesloten. Een ander kind en de begeleidster die de kar bestuurde, raakten zwaargewond.

Naast de controle die de fabrikant gaat uitvoeren, hebben kinderdagverblijven een lijst toegestuurd gekregen waarmee ze de veiligheid van de kar kunnen nalopen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) maakte zondagavond bekend te gaan onderzoeken of de elektromagnetische straling van de spoorweginstallatie in Oss van invloed is geweest op de Stint. Na het ongeluk zeiden meerdere gebruikers van de bolderkar dat ze storingen hebben gehad nabij een overweg.

Negatief advies

Vorige week werd bekend dat de Rijksdienst voor het Wegverkeer in 2011 een negatief advies uitgaf over de Stint-karren. De RDW had twijfels over de bestuurbaarheid van de voertuigen. De bolderkarren zouden te breed zijn. Ook twijfelde de instantie of iemand zonder rijopleiding veilig kinderen ermee zou kunnen vervoeren.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zag geen reden de Stint niet toe te staan. Sinds 2012 zijn ze toegestaan op de weg. Ook na de gebeurtenissen van vorige week ziet de minister vooralsnog geen reden het voertuig nu te verbieden.

Een inzamelingsactie voor de slachtoffers van het ongeluk in Oss en de nabestaanden had maandagochtend al meer dan 225.000 euro opgeleverd. Het geld is bedoeld voor eventuele aanpassingen aan het huis van de slachtoffers, of andere benodigdheden. Op maandag 8 oktober is in Oss een officiële herdenking voor de slachtoffers.