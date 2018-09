Rusland levert modern raketsysteem aan Syrië

Rusland levert binnen twee weken het moderne luchtafweersysteem S-300 aan bondgenoot Syrië. Dat maakte de Russische minister van Defensie Sergej Sjoigoe maandag bekend, meldt persbureau Tass. Het Russische anti-raketsysteem kan meerdere doelen tegelijk raken op een afstand van ruim 250 kilometer.

De bewapening moet een nieuw ongeluk voorkomen. Vorige week werd boven het Syrische luchtruim een Russisch vliegtuig aangezien voor Israëlische gevechtsvliegtuigen en per ongeluk uit de lucht geschoten. Alle vijftien inzittenden kwamen hierbij om.

Het Il-20 surveillancevliegtuig werd door het verouderde S-200 luchtafweersysteem neergeschoten. Het moderne S-300 anti-raketsysteem herkent Russische gevechtsvliegtuigen.

Bombardementen Israël

Na het dodelijke ongeluk legden Rusland en Syrië de schuld bij Israël. Het zou niet aan Rusland hebben gemeld dat de Israëlische luchtmacht bombardementen uitvoerde in de omgeving van de Syrische stad Latakia. Het Israëlische leger noemde het Syrische luchtafweersysteem inaccuraat en erkende impliciet dat zij achter de luchtaanvallen zaten. De bombardementen waren gericht op wapendepots van Iran en Hezbollah.

Volgens Sjoigoe heeft Rusland in 2013 op verzoek van Israël de levering van het S-300 luchtafweersysteem opgeschort. “Nu is de situatie veranderd en valt ons niets te verwijten”, stelde Sjoigoe. Een hoge functionaris binnen het Kremlin zei tegen de Russische krant Kommersant dat de levering “nieuwe Israëlische bombardementen [in Syrië] bemoeilijkt”.

In de afgelopen twee jaar heeft Israël meer dan tweehonderd bombardementen uitgevoerd op Iraanse doelen in Syrië. Het vreest dat aartsvijand Iran de oorlog in Syrië gebruikt om bondgenoot Hezbollah te voorzien van moderne wapens om uiteindelijk een aanval uit te voeren op Israël.