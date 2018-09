Shortlist BookSpot Literatuurprijs bekend

Peter Middendorp, Peter Verhelst en Tommy Wieringa maken met hun romans kans op de BookSpot Literatuurprijs 2018, een van de grootste literaire prijzen van Nederland. Zij staan samen met Arjen van Veelen, Suzanna Jansen en Aukelien Weverling op de shortlist van de prijs (50.000 euro), die maandagmiddag bekend werd. In november kiest de jury de winnaar.

De jury beoordeelde 450 inzendingen: romans, non-fictieboeken en verhalenbundels die tussen 1 juli vorig jaar en 30 juni dit jaar verschenen. De nominaties zijn voor Middendorps roman Jij bent van mij, over een boer die jarenlang een moord verzwijgt, Verhelsts Voor het vergeten, een wervelend poëtische roman over verlies en herinnering, en Wieringa’s De heilige Rita, over een man in een krimpgebied.

De overige drie op de lijst zijn het non-fictieboek Ondanks de zwaartekracht van Suzanna Jansen en In alle steden, een bloemrijke dystopie van Aukelien Weverling en het romandebuut van Arjen van Veelen, Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken, dat ook genomineerd werd voor de Libris Literatuur Prijs.

Nieuwe naam

Daarmee koos de jury niet voor de literaire bestsellers De ommegang van Jan van Aken of Tsjaikovskistraat 40 van Pieter Waterdrinker. Zij stonden, naast onder meer de biografieën van Jan Wolkers en Lucebert, wel op de longlist van 25 titels.

De BookSpot Literatuurprijs wordt dit jaar voor het eerst onder die naam uitgereikt, maar is in feite een voortzetting van wat jarenlang de AKO Literatuurprijs heette en vervolgens, tot dit jaar, de ECI Literatuurprijs.

