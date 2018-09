Rechter Wabeke wil zich terugtrekken in tabakszaak

Jan Wolter Wabeke heeft maandag een verzoek ingediend om zich te mogen terugtrekken als rechter in de zogenoemde tabakszaak. Advocaat Bénédicte Ficq had zijn terugtrekking geëist omdat Wabeke niet objectief zou zijn in de zaak, die draait om de tabaksindustrie. Tijdens een etentje zou hij hebben gezegd dat “roken ieders eigen verantwoordelijkheid is”.

De zogenoemde verschoningskamer van het gerechtshof moet het verzoek van Wabeke goedkeuren voordat hij “verschoond” kan worden. Oftewel: voordat een andere rechter zijn plek in mag nemen. Het orgaan zal hier maandag nog een beslissing over nemen. De zitting, die woensdag plaatsvindt, wordt vermoedelijk niet uitgesteld.

Ficq reageert tevreden

Bénédicte Ficq zegt dat ze het “heel terecht en heel fijn” vindt dat Wabeke heeft besloten afstand te nemen. Ze heeft Wabeke zelf niet gesproken en vernam via de media van zijn besluit.

“Mijn cliënten hebben het recht om niet tijdens hun laatste kans te hoeven twijfelen aan de onpartijdigheid van de rechter.”

Woensdag zal het gerechtshof een zogenoemde artikel 12-procedure behandelen. Hiermee kan het Openbaar Ministerie (OM) via het hof gedwongen worden om een zaak op te pakken. Eerder besloot het OM de tabaksindustrie niet te vervolgen, hier zouden volgens justitie geen wettelijke mogelijkheden voor zijn.

Advocaat Bénédicte Ficq staat tientallen aangevers bij in een grote zaak tegen de tabaksindustrie. De antirooklobby meent dat sigarettenproducten doelbewust proberen rokers verslaafd te maken en te houden.