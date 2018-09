Porsche stopt met verkoop dieselauto’s

Autofabrikant Porsche stopt met het verkopen van dieselmotoren, meldt topman Oliver Blume in een verklaring. Het bedrijf gaat zich onder meer richten op hybride auto’s en elektrisch rijden, “omdat de vraag naar diesel-modellen afneemt”.

Porsche is de eerste Duitse fabrikant die dieselauto’s in de ban doet. Verschillende automakers raakten de afgelopen jaren in opspraak door de zogenoemde dieselgate. Volkswagen, moederbedrijf van Porsche, bleek 600.000 dieselauto’s te hebben voorzien van sjoemelsoftware. De techniek zorgde ervoor dat bij emissietesten lagere uitstootwaarden werden gemeten dan op de weg.

Lees ook: De liefde voor diesel gaat ver in Duitsland

‘Niet demoniseren’

Blume benadrukt in de verklaring dat hij diesel niet wil “demoniseren”. “Diesel is en blijft een belangrijke aandrijvingsmethode”, schrijft hij. Hij stelt dat de brandstof echter een “secundaire rol” speelt bij Porsche, zo zijn sinds afgelopen februari geen diesels meer van de band gerold. Volgens Blume is het tijd om zich op andere technieken te richten.

In de Duitse krant Bild erkent de topman dat ook zijn bedrijf imagoschade heeft ondervonden door de dieselgate. Mede daarom zou hij zich willen richten “op wat we goed kunnen”.