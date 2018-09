Parijs wil vignet voor vrachtwagens op Franse wegen

De Franse regering wil een verplicht vignet voor alle vrachtwagens die van het wegennet gebruikmaken. Met de aankondiging van een nieuwe heffing die bedoeld is om de infrastructuur beter te kunnen onderhouden, heeft de net aangetreden minister van Milieu voor grote commotie in de transportsector gezorgd.

In een interview met tv-zender BFMTV zei François de Rugy zondag dat hij met het vignet „vooral buitenlandse vrachtwagens die Frankrijk doorkruisen” wil belasten. „Er zijn er bij die niet eens tanken, dus ze betalen niet eens brandstofaccijnzen”, zei hij. „We hebben financiële middelen nodig om te investeren in het wegen- en treinnet om te voorkomen dat we fenomenen zoals het ongeluk in Genua krijgen”, aldus de minister, verwijzend naar een onlangs ingestorte brug in Italië. Volgens een overheidsrapport uit juli zouden 840 Franse bruggen door gebrekkig onderhoud kunnen instorten.

Maar alleen niet-Franse vrachtwagens belasten is strijdig met Europese regelgeving. Volgens bronnen van radiozender France Info is het dus de bedoeling dat alle transporteurs, naar het voorbeeld van Zwitserland, een jaarlijks te vernieuwen vignet kopen om in Frankrijk te mogen rijden. De kosten hiervan komen bovenop de kosten voor het eventuele gebruik van (geprivatiseerde) tolwegen. De Franse regering wil volgens De Rugy in 2019 hier knopen over doorhakken.

De gezamenlijke Franse transporteurs reageerden maandag verontwaardigd. De sector heeft het zwaar door concurrentie uit andere EU-landen, zei Florence Berthelot van de Nationale Federatie van Wegtransporteurs (FNTR). „Vrachtwagens vertegenwoordigen maar 3 procent van het verkeer op het totale wegennet. Waarom is het nodig een enkele categorie gebruikers aan te pakken?”

Het invoeren van een nieuwe belasting is voor de regering van president Emmanuel Macron een uiterst riskante operatie. Na massale en gewelddadige protesten, vooral in Bretagne, van vrachtwagenchauffeurs en boeren blies zijn voorganger François Hollande in 2014 vergevorderde plannen voor een ‘ecotax’ op het allerlaatste moment af. Honderden tolpoortjes waren destijds al geplaatst en het contract voor de exploitatie was al getekend. Die draai heeft de staat volgens de Franse rekenkamer meer dan een miljard euro gekost.