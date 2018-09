NPO 3FM stopt met Glazen Huis-actie

Radiozender NPO 3FM heeft maandag de nieuwe opzet van de jaarlijkse actieweek Serious Request gepresenteerd. Het traditionele Glazen Huis is niet meer, maar de week voor kerst staat nog altijd in het teken van doneren aan het Rode Kruis.

Het nieuwe Serious Request heeft als subtitel Lifeline. Een drietal teams van 3FM-dj’s gaat te voet langs bij luisteraars die actie voeren of geld inzamelen voor de themaweek. Einddoel van hun voettocht is poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht, de hele week het zenuwcentrum van Serious Request.

In tegenstelling tot de voorgaande jaren wordt tijdens de actieweek dit jaar geld ingezameld voor niet één, maar drie doelen. Luisteraars kunnen doneren aan slachtoffers van oorlogs- en natuurgeweld, maar ook aan een initiatief dat zoveel mogelijk reanimatiecursussen en AED’s door Nederland verspreidt.

Marktaandeel

3FM heeft het moeilijk. Luisteraars lopen weg bij de jongerenzender van de NPO, die bij de meest recente peiling een marktaandeel van 2,6 procent behaalde. Ter vergelijking: bij aanvang van Serious Request vorig jaar stond dat op 4 procent.

3FM is wat betreft marktaandeel nu de twaalfde zender van Nederland, waar het drie jaar geleden nog in de bovenste regionen meedraaide. Met het vertrek van eerst Coen Swijnenberg en Sander Lantinga en later kopstukken als Gerard Ekdom en Giel Beelen liep ook het aantal luisteraars terug. Domien Verschuuren stapte deze zomer over naar Q Music en begin deze maand kondigde Michiel Veenstra (42) aan in oktober zijn laatste uitzending te zullen maken op NPO 3FM.