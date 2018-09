Nog eens 5,5 miljoen als tegemoetkoming voor Q-koorts

Het kabinet stelt nog eens 5,5 miljoen euro beschikbaar als tegemoetkoming voor Nederlanders die tussen 2007 en 2011 Q-koorts opliepen. Vanaf 1 oktober tot 31 januari kunnen slachtoffers of nabestaanden van overleden Q-koortspatiënten maximaal 15.000 euro aanvragen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maandag.

Lees ook: Miljoenen extra voor Q-koortspatiënten

Het vorige kabinet reserveerde al 10 miljoen euro voor slachtoffers. Het geld is niet bedoeld als compensatie, maar als “gebaar van erkenning”, aldus minister Bruno Bruins (VWS, VVD) in een Kamerbrief. Daar komt dus nu nog 5,5 miljoen euro bovenop, maar 1 miljoen is apart gezet om de regeling uit te voeren. Ook is nog een keer 3,5 miljoen uitgetrokken voor Q-support, de stichting die patiënten medische ondersteuning biedt bij de omgang met de chronische ziekte.

Het hoger beroep dat een groep van driehonderd Q-koorts-patiënten heeft aangespannen gaat alsnog door. Hun advocaat Ivo Sindram zegt tegen persbureau ANP dat de compensatie voor een deel van de slachtoffers niet genoeg is: “Voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt en arbeidsongeschikt zijn geworden is de schade twintig of dertig keer zoveel en is 15.000 euro een fooi. Ik verwacht dat zij door willen procederen.”

Uitbraak in Brabant

Q-koorts is een ziekte die door een bacterie van dier op mens wordt overgedragen. In 2007 werd het geconstateerd op een geitenboerderij in het Brabantse Herpen, waarna het zich snel verspreidde over Nederland. Meer dan 4.000 mensen raakten besmet, zover bekend zijn zeker 74 mensen aan de ziekte overleden. De rechtbank in Den Haag oordeelde begin 2017 dat de staat niet nalatig is geweest in haar aanpak van de Q-koorts-epidemie.