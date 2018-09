Modrić beste FIFA-voetballer van het jaar

Luka Modrić is tijdens het jaarlijkse gala van de wereldvoetbalbond (‘The Best FIFA Football Awards’) in Londen gehuldigd als beste speler van het jaar. De 33-jarige Kroaat was daarmee populairder dan de Portugees Cristiano Ronaldo (ex-Real Madrid, nu Juventus) en de Egyptenaar Mohamed Salah van Liverpool.

Als aanvoerder leidde Modrić Kroatië naar een onverwachte finaleplaats bij het WK in Rusland afgelopen zomer waarin Frankrijk te sterk was. Modrić werd daarna uitgeroepen tot beste speler van het WK. De Kroaat won vorig seizoen met Real Madrid nog de Champions League.

Vorige maand werd Modrić ook door de Europese voetbalunie UEFA beloond; hij werd toen ook al verkozen tot beste speler. Hij nam het toen ook op tegen Ronaldo en Salah. De Kroaat wordt misschien bejubeld om zijn voetbalkunsten, maar in Spanje wordt hij in Spanje beschuldigd van belastingfraude.

Geen Messi of Ronaldo

Voor het eerst sinds 2008 won een ander dan Messi of Ronaldo de ereprijs. Beiden kregen de onderscheiding al vijf keer in hun carrière, maar waren maandag afwezig in Londen. De winnaar van de prijs wordt bepaald door de stemmen van aanvoerders, bondscoaches van nationale teams, fans en journalisten tegen elkaar af te wegen.

Bij de vrouwen ging de onderscheiding naar de 32-jarige Braziliaanse middenveldster Marta Vieira da Silva, zij leidde de nationale ploeg naar de Copa América. Het was voor Da Silva de zesde keer dat ze titel op haar naam mocht zetten.