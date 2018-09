Mag je met dit ding de weg op?

Mag zo’n ding op het fietspad? Die vraag dringt zich op na het ongeval in Oss, waarbij een elektrische bolderkar vol kinderen gegrepen werd door een trein. De fabrikant gaat alle 3.500 Stints onderzoeken. Na de koude rillingen komt de koude schuldvraag. Was het een bestuurdersfout? Een fabricagefout? Een fout in de regels ?

Die regels worden in ieder geval niet consequent nageleefd. De Stint is goedgekeurd voor de weg, terwijl de bak van 110,5 cm volgens de RDW te breed was, meldde NRC vorige week. En waarom heb je geen rijbewijs nodig om tien kinderen in een plastic bakje te vervoeren, maar moet je voor een auto met acht zitplaatsen wel een apart busrijbewijs halen? Zo’n kwetsbare lading vergt meer verantwoordelijkheid dan een vrijwillig rondje om het BSO-lokaal. Dat bezwaar had de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in 2011 ook. Toch gaf minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) de Stint groen licht.

Het vergt training om met zo’n voertuig te manoeuvreren. Je bent langer en groter dan je gewend bent. Dat is op een gewone fiets al uitkijken. Op vakanties rijd ik met een sleepkindje: een fiets met aanhanger waarop mijn dochter meetrapt. Dat is iets om rekening mee te houden als je in de middenberm moet wachten bij het oversteken. Jij bent veilig, de aanhanger met nageslacht staat nog op de weg.

De toestemming is opmerkelijk omdat eenpersoons elektrische voertuigen in Nederland worden geweerd. Fabrikanten van innovatieve e-wheels (elektrische steps en zelfbalancerende wieltjes) lopen de deur plat bij de RDW. Ze willen het verkeer vernieuwen: zoemende elektrische voertuigen in plaats van de vervuilende auto’s in de stad.

In steden als Brussel en Parijs struikel je over zulke elektrische voertuigjes, in Nederland mogen ze de weg niet op.

Bij een recent verhaal over e-wheels drukt het ministerie van Infrastructuur en Milieu me nog op het hart dat de veiligheidsscan voor Nederland „heel belangrijk” is.

Er zouden juist voor het vervoer van een kostbare lading als kinderen, strengere regels moeten gelden voor elektrische voertuigen. Strenger dan voor iemand die alleen zichzelf in gevaar kan brengen.

Vanuit de industrie wordt druk uitgeoefend om de nieuwe elektrische voertuigen op de weg toe te laten. Maar grotere onderlinge verschillen in snelheid maken het verkeer onvoorspelbaar. Je verwacht niet dat een persoon met 20 kilometer per uur vooruit stept. Of dat je met 17,2 kilometer per uur tien kinderen vervoert in een veredeld frietbakje.

We zijn niet het enige land dat met de elektrische revolutie op de stoep en op het fietspad worstelt. In Singapore is de wetgeving na verschillende ongelukken aangescherpt. In de VS vond deze week het eerste dodelijke ongeval met een elektrische step plaats. Dat was in Dallas. In Californië zijn de regels voor elektrische scooters net versoepeld: tot 56 kilometer per uur zonder helm.

Maar vooruitgang betekent niet altijd versnelling. Zeker in het verkeer is het beter de innovatie soms even af te remmen.

is techredacteur.