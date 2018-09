‘Korting vragen, dat vind ik een leuk spel’

IN

‘Veel mensen proberen voor hun veertigste het een en ander uit als het gaat om werk, maar na hun veertigste moet er toch wel genoeg vastigheid zijn om zo het pensioen in te glijden. Dat heb ik niet. Ik werkte 25 jaar voor verschillende bedrijven in de sales en consultancy en wilde twee jaar geleden wat anders. Toen ben ik Company Optimizer begonnen. Een enorme bevrijding. Als ondernemer kan ik voor het eerst al mijn creativiteit en visie in mijn werk kwijt.

„Omdat ik veel bedrijven van binnen heb gezien weet ik waar de meest gemaakte fouten zitten en weet ik hoe ik kan helpen bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering. Hoewel ik al aardig wat klanten heb, ben ik wel ongeduldig. Ik had verwacht dat het sneller zou gaan.

„Mijn omzet moet dan ook nog wel beter. De ene maand komt er niks binnen, en de andere maand een paar duizend euro per week, als ik bijvoorbeeld een training of een lezing geef in combinatie met andere diensten.

„Die hogere omzet wil ik investeren in mijn bedrijf en om een buffer op te bouwen voor als het even wat minder gaat. Ik heb geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en spaar geen pensioen, je wordt als ondernemer helemaal leeggetrokken als je dat via de officiële weg regelt. Ik spaar daarom zelf. Mijn vriendin heeft een goed lopend eigen bedrijf. Van ons gezamenlijke inkomen kunnen we goed leven.”

UIT

‘Als ik nieuwe spullen koop vraag ik altijd korting. Je bent een dief van je eigen portemonnee als je dat niet doet. Bijvoorbeeld in een kledingwinkel, maar ook in de Mediamarkt kijk ik altijd of er iets van de prijs af kan. Het is vooral het spel dat ik leuk vind. Zeker als je meerdere artikelen koopt vind ik dat daar best wat tegenover mag staan. Zo wilde ik een keer twee paar schoenen kopen en ik vroeg om die reden om korting. Die kreeg ik niet, dus heb ik m’n visitekaartje gegeven en gezegd: denk er maar over na. Toen werd ik ’s avonds gebeld dat ik toch 10 procent korting kon krijgen.

„Ik heb al veel spullen goedkoper kunnen aanschaffen. Ook de spullen die ik nodig heb om te kitesurfen, een hobby van me. Daarvoor heb je een board, een vlieger, een wetsuit en een trapeze nodig en dan ben je al gauw 1.700 euro kwijt. Bij de aanschaf ervan heb ik toen een paar honderd euro korting gekregen.

„Kort geleden heb ik mijn tweede maatpak laten maken. Ik houd van kleurrijke kleding en ik vind de pakken die de meeste mannen in Nederland dragen vaak saai. Daarom heb ik er eentje laten maken met een grote ruit en grijs-roze van kleur. Mijn vriendin liet tegelijk ook een pak op hetzelfde adres maken dus toen kregen we 75 euro korting op twee pakken van 700 euro per stuk.”