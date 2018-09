Italië wil migranten sneller kunnen uitzetten

De Italiaanse regering wil migranten eenvoudiger het land kunnen uitzetten. Als een maandag gepresenteerd voorstel wordt aangenomen in het parlement, worden de voorwaarden waaronder migranten bescherming kunnen krijgen, fors aangescherpt, meldt persbureau Reuters. De nieuwe regelgeving is van de hand van de populistische Lega-minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini.

Ook wordt het voor de autoriteiten mogelijk om de evaluatieprocedure van asielaanvragen op te schorten wanneer het gaat om migranten die “gevaarlijk” worden geacht, of die eerder veroordeeld zijn voor een misdrijf. Met de nieuwe maatregelen wordt volgens de minister Italië veiliger, maar niet alle partijen denken er zo over.

De plannen kwamen Salvini al eerder op kritiek te staan vanwege de mogelijke ongrondwettelijkheid. Volgens de Lega-minister is daar geen sprake van: “Als jij mijn huis binnenkomt en drugs dealt, dan ga je terug naar waar je vandaan komt”. Salvini’s partij, die het goed doet in de laatste peilingen, schakelt migratie vaak gelijk aan criminaliteit.

‘Waardevolle bijdrage’

Alleen slachtoffers van dwangarbeid, mensensmokkel, huiselijk geweld en natuurrampen kunnen straks mogelijk nog op bescherming van Italië rekenen. Ook wordt een uitzondering gemaakt voor migranten die “een waardevolle bijdrage aan de samenleving hebben geleverd”. Het parlement heeft zestig dagen de tijd om over het voorstel te debatteren en het aan te passen. Die aanpassingen zullen er volgens Salvini waarschijnlijk komen, ook al stelt de coalitie zich tot nu toe steeds streng op wat betreft migratiegebied.

Lees ook: Het aantal racistische incidenten in Italië neemt toe. Media schrijven over ‘de jacht op de zwarte’. Minister van Binnenlandse Zaken Salvini wordt verweten daar medeschuldig aan te zijn.

Premier Giuseppe Conte schaarde zich maandag achter het voorstel. Volgens Conte zijn de Italiaanse autoriteiten te lang te soepel geweest in het opnemen van migranten. Een Italiaanse hoogleraar immigratierecht zei tegen The Guardian dat het beleid ook grote gevolgen kan hebben voor de tienduizenden migranten die al in Italië zijn en humanitaire bescherming genieten.

‘Vrijheidsberoving’

Vorig jaar kwamen zo’n 600.000 migranten in Italiaanse havens aan nadat zij vanuit Libië de oversteek hadden gewaagd. In de afgelopen maanden zijn de aantallen in Italië arriverende migranten echter fors gedaald. Met name om het schip Aquarius, deels in handen van Artsen Zonder Grenzen, was in juni veel te doen. Het kustwachtschip pikte honderden vluchtelingen op, maar zij mochten vervolgens niet in Italië van boord. Salvini werd daarna beschuldigd van zware vrijheidsberoving.

Het lot van de Aquarius was een belangrijk onderwerp tijdens de migratietop later in juni. Italië zou hebben geklaagd over het feit dat de bemanning van het kustwachtschip weigerde de migranten terug naar Libië te brengen - de Verenigde Naties wezen dat af omdat het land niet veilig is. De internationale tak van Artsen Zonder Grenzen stelde zondag dat het schip, dat opereert in de centrale Middellandse Zee, onder druk van de Italiaanse regering niet langer onder de Panamese vlag mag varen. Ongeregistreerde schepen mogen niet varen.

Aquarius naar Marseille

Omdat de Aquarius volgens de hulporganisatie “het laatste ngo-schip is dat bootvluchtelingen opvangt in de regio komen de levens van honderden mensen zo in gevaar”. Het schip is inmiddels op weg naar de Franse havenstad Marseille, waar de 58 migranten op het schip mogelijk van boord kunnen. Hulporganisatie SOS Mediterranée, dat het schip ook gebruikt, deed maandag een beroep op Europa: “De tragedie waar we nu mee te maken hebben, is een Europees probleem.”