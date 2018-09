Iran meldt oprollen terroristisch netwerk

Iran heeft “een groot netwerk” van verdachten opgerold dat betrokken zou zijn bij de aanslag op een militaire parade zaterdag. Dat meldt Reuters op basis van een bericht van Mizan, het eigen persbureau van het Iraanse ministerie van Justitie. Hoeveel aanhoudingen er al zijn geweest of nog zullen volgen is niet bekendgemaakt.

De Iraanse minister van Inlichtingen Mahmoud Alavier liet weten “alle terroristen” die met de aanslag te maken hebben gehad te zullen identificeren en arresteren.

Israël en de VS

Zeker de helft van de dodelijke slachtoffers van de aanslag zaterdag was lid van het militaire elitekorps dat onder leiding van de Revolutionaire Garde staat. De regering in Iran beschuldigt haar traditionele aartsvijanden, Israël en de Verenigde Staten, van betrokkenheid bij de aanval zaterdag. Plaatsvervangend hoofd van de Revolutionaire Garde Hossein Salami sprak tijdens een begrafenisceremonie voor slachtoffers, die live werd uitgezonden op de Iraanse staatstelevisie:

“Jullie hebben onze wraak eerder gezien. Ons antwoord zal nu eveneens verpletterend en verwoestend zijn, en jullie zullen spijt krijgen van wat je hebt gedaan.”

Aanvallers openden zaterdag het vuur op een parade in de stad Ahvaz en doodden zo minstens 29 mensen. Het was een van de meest dodelijke aanslagen ooit in Iran. Niet alleen Israël en de Verenigde Staten moeten het sindsdien ontgelden. De Iraanse regering heeft de ambassadeurs van Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk ontboden, omdat de landen volgens Teheran onderdak bieden aan aanslagplegers.

