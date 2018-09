‘Ik ben nu independent. Je hoort voor het eerst een vrije Ares’

Ares’ album Alice is uit en de Alice tour begint 5/10 in Doornroosje, Nijmegen. Inl: aresmusic.nl

„Ik voel me comfortabeler dan ooit.” Rens Ottema (22), beter bekend als Ares, zit inderdaad relaxed op een bank in een Tilburgse studio. Hij en zijn producer Dennis zijn net terug van een rap-sessie voor hiphopplatform 101 Barz van presentator Rotjoch. „Ik heb daar in vier minuten en vijftig seconden méér gerapt dan op heel mijn nieuwe album bij elkaar”, lacht hij.

Wie zijn nieuwe, derde album Alice beluistert, hoort weinig traditionele raps; lange zinnen vol woordspelingen en venijn hoef je niet op het album niet te verwachten. „Mijn album is een plek voor positiviteit. Ik ben in mijn carrière steeds meer gaan zingen, maar pas nu voel ik me er echt goed bij. Bij mijn vorige tour moest ik eerst een half jaar repeteren voordat ik zeker was over de zuiverheid. Deze liedjes gaan zonder moeite. Ik ben een betere zanger geworden, dus waarom zou ik dat niet laten horen op mijn album?”

Waar zijn collega’s kiezen voor pakkende refreinen en zomerse deuntjes, gaat Ares een andere kant op. Het resultaat is een fijne, compacte plaat vol luisterliedjes, die als een bedwelmende deken van rust over je heen valt. Atmosferische geluiden, doordachte gitaarrifjes en dromerige synths vormen de ideale fundering. Daarboven experimenteert Ares flink met geluidseffecten en zijn stem, terwijl hij je meeneemt in zijn wereld. „Ik maak er geen statement mee, maar je hoort wel voor het eerst een vrije Ares. Ik ben nu independent (onafhankelijk artiest zonder label, red.) en dat hoor je. Ik ben door allerlei nare fases gegaan, echt fucked-up-shit. Daar ben ik nu vanaf en ik voel me comfortabeler dan ooit.”

Zorg dat je op een plek komt waar niks of niemand je kan raken en waar je vrede hebt met jezelf

De rust in zijn stem is vergelijkbaar met de vocalen op zijn album. Kalm weegt hij zijn woorden en denkt hij nog eens goed na. „Eigenlijk is dat de boodschap; geloof in jezelf en laat niemand je vertellen wat je moet doen. Zorg dat je op een plek komt waar niks of niemand je kan raken en waar je vrede hebt met jezelf. Dat is ook de kern in het verhaal van Alice in Wonderland, vandaar de titel van het album.” In 2017 liep, na zijn album Prins, het contract af met het label Top Notch. Ares wilde verder zonder de verplichtingen van een label, sindsdien werkt hij met zijn eigen team aan de productie en promotie van zijn muziek, video’s en merchandise.

Eigen koers

Die kalmte heeft hij moeten leren bewaren, want aanvankelijk twijfelde Ares meer dan eens aan zijn eigen kunnen. „Vinden mensen dit wel hard? Moet ik niet dit of dat doen om ze tevreden te stellen? Vroeger was ik daar heel veel mee bezig.”

Van die twijfel is weinig meer over en hij weet dat een eigen koers varen het belangrijkst is. „Mensen om me heen zeiden wel eens dat ik te donkere muziek maakte voor de persoon die ik ben. Ik heb nu meer de connectie gevonden tussen mezelf als persoon en mezelf als kunstenaar. Dat leverde gelukkig deze muziek op. We zaten in zo’n lekkere fase dat we misschien nog wel veertig nummers erbij hadden kunnen maken, maar op een gegeven moment is het goed om zo’n periode af te sluiten en het naar buiten te brengen.”