Hongkong verbiedt partij die onafhankelijkheid nastreeft

Hongkong heeft een politieke partij die onafhankelijkheid van China nastreeft, verboden. Dat heeft de minister voor Binnenlandse Veiligheid maandag bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat een politieke organisatie in Hongkong wordt verboden sinds het Verenigd Koninkrijk de regio in 1997 overdroeg aan China.

Minister John K.C. Lee beroept zich op de zogenoemde Societies Ordinance, die de regering het recht geeft om partijen te verbieden “in het belang van de nationale veiligheid, de publieke orde en de bescherming van rechten en vrijheden van anderen”. Volgens Lee was de Hong Kong National Party “tot alles bereid” om van Hongkong een onafhankelijke republiek te maken.

In juli dit jaar maakten de autoriteiten al bekend te onderzoeken of de partij verboden kon worden. De Chinese president Xi Jinping waarschuwde een jaar eerder al dat “iedere poging om China’s soevereiniteit te breken een grens overschrijdt”.

Lees ook: Hongkong erkent het homohuwelijk, maar alleen voor expats

Kleine achterban

Hongkong is een Speciale Administratieve Regio in China. In het gebied geldt een ander juridisch systeem dan in het land van president Xi. Ook hebben de inwoners van Hongkong meer rechten op het gebied van vrijheid van meningsuiting en vergadering.

Volgens Andy Chan, de leider van de Hong Kong National Party, worden de rechten van inwoners van Hongkong niet beschermd door de Chinese regering. Hij vindt dat China zich gedraagt als een “koloniale overheerser”. Chan zou overwegen juridische stappen te zetten om het verbod op zijn partij tegen te gaan.