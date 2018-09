Hoe graag wil de studentenvakbond nog protesteren?

Studentenactievoerders vinden dat de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) te weinig tot actie bereid is tegen bezuinigingen op het hoger onderwijs. LSVb-voorzitter Geertje Hulzebos stapte maandag op omdat volgens haar de andere bestuursleden tegen demonstraties en acties waren die ze wilde voeren. „Het vertrouwen in me is opgezegd”, zegt Hulzebos. „Ik wou aanblijven maar de perstelefoon en e-mail waren geblokkeerd.”

Het vertrek van Hulzebos komt op een kritiek moment. Deze week houden docenten onder de noemer ‘WO in Actie’ protesten in universiteitssteden tegen bezuinigingen en de toenemende werkdruk onder docenten. Zij zijn onder meer tegen de doelmatigheidskorting volgend jaar – 24 miljoen euro voor de universiteiten en 14 miljoen voor hogescholen.

Ook protesteren ze tegen 19 miljoen aan bezuinigingen omdat het aantal studenten sneller is gegroeid dan was geraamd. Zo worden de baten van de afschaffing van de basisbeurs kleiner. Sinds maandag zijn er in het hele land manifestaties en colleges in de buitenlucht om tegen deze kortingen te protesteren.

Ook studentenorganisaties doen mee aan de protesten. Komende vrijdag is er een nationale demonstratie van studenten in Amsterdam. De Amsterdamse Studentenvakbond is betrokken bij de organisatie, de LSVb niet. Hulzebos doet wel mee aan de organisatie die gaat onder de naam Studentenactiefront. Zij vindt dat de studentenvakbonden vaker „de straat op moeten gaan” om te protesteren tegen bezuinigingen en de verhoging van de rente op de studielening. Haar voormalige collega-bestuurders leggen volgens haar te veel accent op overleg en ludieke acties.

‘Bestuursbeurs’ van ministerie

Ze zegt dat ze kritiek kreeg van haar medebestuurders omdat ze op persoonlijke titel had meegedaan aan de tijdelijke bezetting van het Academiegebouw in Groningen, op 6 september. De LSVb steunde die bezetting niet. „De vakbonden worden steeds rechtser en de banden met het ministerie van Onderwijs worden steeds sterker. Zo wordt de bond een baantjescarrousel”, zegt ze. Bestuursleden van de LSVb ontvangen ‘bestuursbeurzen’ van het ministerie.

Ook de Groninger Studentenbond (GSb) heeft niet meegedaan aan de bezetting van het Academiegebouw. Toen de Rijksuniversiteit Groningen de eisen van de bezetters had ingewilligd – onder andere meer noodvoorzieningen voor studenten zonder kamer – had de GSb die wel aanbevolen op een Facebookpagina.

Student Teun Schouten, vindt dat de LSVb een „lamlendig imago” heeft. „Het zijn meer bestuurstypes dan activisten”, zegt hij. Hij is voorzitter van de Democratische Academie Groningen, een studentenpartij in de Groningse universiteitsraad en medeorganisator van de bezetting.

De Amsterdamse student Vino Avanesi, betrokken bij het Studentenactiefront, vindt dat „door de LSVb het studentenprotest is ingekapseld. Het zijn bestuurlijke baantjes voor mensen die met hun cv bezig zijn.”

Carine van Breugel, vicevoorzitter van de LSVb, betreurt dat Hulzebos naar buiten is getreden. „We herkennen ons niet in het geschetste beeld”, zegt ze. Deze dinsdagavond is de tweede mediationsessie van het LSVb-bestuur met Hulzebos om uit elkaar te gaan. Woensdag is er een ledenvergadering over de te volgen koers.