Sotheby’s veilt ‘Mondriaan’ van Frank Sinatra

Fans van Frank Sinatra kunnen zich verheugen op de veiling Lady Blue Eyes: Property of Barbara and Frank Sinatra, op 6 december bij veilinghuis Sotheby’s in New York. Ruim driehonderd items van het Amerikaanse showbizz-echtpaar worden dan te koop aangeboden. Onder andere te koop: een Mondriaan-pastiche geschilderd door Frank Sinatra in 1991 (richtprijs 10.000 tot 15.000 dollar) en portretfoto’s van de Amerikaanse zanger samen met verschillende Amerikaanse presidenten, van Harry Truman tot Bill Clinton (vanaf 400 dollar).

Frank en Barbara Sinatra. Foto Sotheby’s

Barbara Sinatra, een voormalige showgirl, was de vierde en laatste echtgenoot van Sinatra. Ze overleed in juli 2017, negentien jaar na haar man. Naast haar sieraden, met als hoogtepunt een 20,6 karaat diamanten ring (richtprijs maximaal 1,5 miljoen dollar), bieden de erven vooral Frank Sinatra-memorabilia aan. Daarbij horen kunstwerken afkomstig uit de huizen van het paar in Palm Springs, Los Angeles en Malibu. Maar ook in leer ingebonden scripts van de films waarin Sinatra speelde, zijn vaste microfoons en boeken met opdrachten aan Sinatra.

Onder de kunstwerken die geveild worden is een door de Amerikaanse illustrator Norman Rockwell geschilderd portret van Sinatra (80.000-120.000 dollar). Het duurste kunstwerk is een uit 1938 daterend portret door de Amerikaanse schilder Walt Kuhn van een meisje met een tulband (300.000-500.000 dollar).

Sotheby’s verwacht een opbrengst van de veiling van zo’n 3 miljoen dollar. Een onbekend deel gaat naar het Barbara Sinatra Children’s Center in Rancho Mirage, Californië. Dat is een in 1986 door het echtpaar Sinatra opgericht opvanghuis voor slachtoffers van fysiek, seksueel en emotioneel geweld.