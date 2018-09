Erik de Zwart over stoppen Top 40 bij 538: ‘Dit is contractbreuk’

Na vijfentwintig jaar stopt Radio 538 met de Top 40. De radiozender komt per 1 november met een eigen hitlijst, een top 50, omdat ze “de samenstelling van de belangrijkste hitlijst van Nederland willen veranderen”. De Top 40 baseert zich te veel op streamingcijfers die volgens 538 niet altijd even nauwkeurig zijn. Erik de Zwart, voorzitter van Stichting Nederlandse Top 40, zegt over de telefoon dat het een financiële kwestie is.

Dag meneer De Zwart. Radio 538 stopt met de Top 40, wat is er gebeurd?

Erik de Zwart: “Ja, ik heb het ook gehoord. Radio 538 heeft vorig jaar december eenzijdig het contract opgezegd met de Top 40. Het contract zou nog doorlopen tot 1 januari 2019. We hebben diverse besprekingen gehad over verlenging, maar uiteindelijk werd ons duidelijk dat wij maar eens met andere partijen moesten gaan praten. En nu komen ze ineens met de mededeling dat ze stoppen per 1 november. We beraden ons op vervolgstappen. Dit is contractbreuk.”

Update 17:18 Maandagavond maakte de Stichting Top 40 bekend dat vanaf 1 januari de Top 40 te horen zal zijn bij Qmusic. Dave Minneboo, zendermanager Qmusic, laat weten: “We zijn heel trots dat de moeder aller hitlijsten binnenkort op de vrijdagmiddag bij Qmusic te horen is. De Nederlandse Top 40 is een ijzersterk merk, dat naast radio ook online, op mobiel en social ongekende mogelijkheden kent.”

U wist niet dat 538 dit vandaag zou aankondigen?

“Nee, vanmiddag om 13.00 uur kreeg ik een belletje van Marc Adriani [de Talpa Radio-directeur, red]. Toen lagen de persberichten blijkbaar al op de stoep.”

Waar werden jullie het niet over eens?

“Over de voorwaarden voor een nieuw contract. Er was een aantal zaken die we wilden vastleggen. Met name de mogelijkheid om de Top 40 op meerdere zenders uit te kunnen zenden.”

Was het ook een financiële kwestie?

“Ja, we vroegen meer geld. Dat is nodig om de onafhankelijke samenstelling van de Top 40 te kunnen waarborgen. De “inkoop van grondstoffen” is duurder geworden. Het onderzoek doen naar welke nummers het meest geluisterd worden, het analyseren van de streamingdiensten, sociale media. Vroeger hadden we hier dames zitten die met platenzaken belden over welke platen het meest verkocht werden, nu is dat allemaal complexer geworden. Dat kost tijd en geld. Ook speelt mee dat Mediamarkt per 1 januari stopt als onze sponsor.”

Volgens 538 stoppen ze met name omdat de samenstelling van de Top 40 niet meer betrouwbaar is. Zo zou het afspelen van 30 seconden van een nummer al tellen als een stream.

“Dat klinkt als iemand die een banaan probeert recht te praten. Het is flauw en niet netjes dat ze over die samenstelling beginnen. Dat is nooit een discussiepunt geweest. We zijn altijd met de tijd meegegaan. Vroeger deden we het op basis van platenverkopen, daarna downloads en airplay en nu ook op basis van streamdiensten en sociale media. We zijn nog steeds toonaangevend - wij doen onderzoek onder de hele bevolking. Zij willen hun nieuwe Top 50 samenstellen op basis van hun eigen leden, dat zijn 150.000 mensen. Dat is geen objectieve manier om dat te doen.”

Wat is nu het vervolg?

“Twee dingen. Ten eerste gaan we 538 aan het contract houden. Ze moeten de Top 40 uitzenden tot aan het einde van het jaar. Vervolgens komen we deze week met de mededeling wie vanaf 1 januari de Top 40 gaat uitzenden.”

Wie zijn dat?

“Daar kan ik nog niks over zeggen.”

Waarom niet?

“Omdat ik daar nog niks over kan zeggen.”

Dus de Top 40 stopt niet?

“Nee. Dat die uitgezonden gaat worden, dat is zeker. Er zijn veel hitparades in Nederland, maar er is er maar eentje die er echt toe doet en dat is de Top 40.”

Hoe relevant is de Top 40 nog?

“We hebben betere cijfers dan 538. Onze sitebezoek is hoger met 700.000 unieke bezoekers per maand. Meer dan de helft daarvan is onder de 35 jaar. Dat we op 1 januari verdergaan zit er dik in.”

Dat zit er dik in of dat is zeker?

“Dat is 100 procent rond.”