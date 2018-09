De kampen op Lesbos: overbevolkt, onhygiënisch, gevaarlijk

Nu de winter in aantocht is, klinken vanuit het Griekse eiland Lesbos, waar veel vluchtelingen en migranten worden opgevangen, zorgen: nog altijd arriveren daar mensen, maar het opvangcentrum Moria is inmiddels overbevolkt. Er is zelfs een tweede kamp ontstaan, naast de officiële vluchtelingenopvang. Mensen bouwen hun eigen beschutting, kinderen zijn er onveilig, migranten en vluchtelingen voelen zich machteloos.