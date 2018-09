Ben Knapen nieuwe leider CDA-fractie Senaat

De CDA-fractie in de Senaat gaat de Eerste Kamerverkiezingen van mei 2019 in met een nieuwe lijsttrekker. Senator Ben Knapen volgt de huidige fractievoorzitter Elco Brinkman op. Dat maakte het CDA maandag bekend. De verkiezingen vinden plaats via de Provinciale Statenverkiezingen.

De 70-jarige Brinkman kondigde vorige maand aan dat hij na meer dan dertig jaar de politiek verlaat.

Het CDA-partijbestuur heeft unaniem gekozen voor de 67-jarige Knapen. Partijvoorzitter Ruth Peetom noemt hem “het schaap met de vijf poten”. De Senator is volgens haar “een wijs man met een grote bijdrage aan onze samenleving”. CDA-leider Sybrand Buma roemt Knapen om “zijn uitstekende antenne voor wat er in de samenleving speelt”.

Knapen was 2010 tot 2012 staatssecretaris van Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking in kabinet-Rutte I. Daarvoor werkte hij lange tijd bij NRC Handelsblad, van 1990 tot 1996 was Knapen hoofdredacteur. Hij zit sinds 2015 in de Senaat.

Veel wisselingen in de Senaat

Ook veel andere politieke partijen in de Senaat wisselen van fractievoorzitter. Bij de VVD moet de 71-jarige Anki Broekers-Knol noodgedwongen plaatsmaken voor jong bloed. Zij wilde langer door als Kamervoorzitter. Ook politiek veteraan Jan Nagel, oprichter van 50Plus en fractievoorzitter, verlaat de politiek. Daarnaast stoppen Tineke Strik (GroenLinks), Roel Kuiper (ChristenUnie) en Henk ten Hoeve (Onafhankelijke Senaatsfractie).

Bij D66 is de 39-jarige Annelien Bredenoord de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Zij is momenteel vice-fractievoorzitter van de Eerste Kamerfractie. Hans Engels is de huidige fractievoorzitter.

Bij de PvdA zijn er meerdere kandidaten voor het lijsttrekkerschap. Oud-Kamerleden Mei Li Vos en Jeroen Recourt hebben hun kandidatuur al bekend gemaakt en krijgen mogelijk nog concurrentie van huidig fractievoorzitter Esther-Mirjam Sent en oud-senator Ruud Koole.