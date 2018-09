Antirooklobby eist vertrek ‘partijdige rechter’ in zaak tegen tabaksindustrie

Advocaat Bénédicte Ficq eist dat rechter Jan Wolter Wabeke zich terugtrekt als voorzitter van het gerechtshof dat de strafzaak tegen de tabaksindustrie behandelt. Volgens de advocaat heeft Wabeke in een privésituatie gezegd dat “roken ieders eigen verantwoordelijkheid” is. Ficq is van mening dat hij daarom niet objectief kan zijn in de zaak.

Ficq heeft donderdag een brief aan Wabeke gestuurd waarin ze eist dat hij afstand neemt, zo meldde het AD maandagochtend. De rechter heeft nog niet gereageerd, vertelt Ficq per telefoon. Als Wabeke zich niet terugtrekt, zal de advocaat hem woensdag tijdens de zittingsdag wraken, zegt ze. Het gerechtshof in Den Haag kon maandagochtend niet meteen reageren.

De advocaat baseert zich op een bron die bij een etentje was waar Wabeke ook aanwezig was. Aan tafel kwam de strafzaak tegen de tabaksindustrie ter sprake. Volgens de bron zei de rechter niet alleen dat roken ieders eigen verantwoordelijkheid is. Hij zou zich ook “op neerbuigende toon” hebben uitgelaten tegen iemand die een andere mening had.

“Die neerbuigendheid maakt de mening ernstiger. Ik vind het onbegrijpelijk dat een voorzitter zo’n zaak überhaupt aanneemt als hij deze mening heeft. Er is op z’n minst sprake van schijn van vooringenomenheid, wat volgens de wet voldoende is om een rechter te verschonen of wraken.”

Ficq staat tientallen aangevers bij in een grote rechtszaak tegen de tabaksindustrie. Woensdag begint de behandeling daarvan. Het gaat om een zogenoemde artikel 12-procedure, waarbij een burger het OM via het gerechtshof kan dwingen een zaak op te pakken. Volgens de antirooklobby proberen sigarettenproducenten doelbewust rokers verslaafd te houden.